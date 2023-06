Capcom Showcase: Pragmata, data d’uscita rinviata!

La data d’uscita di Pragmata, il titolo Sci-Fi di cui è stato mostrato un nuovo trailer durante il Capcom Showcase, è stata rinviata. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Ricordate Pragmata? Capcom ha annunciato il misterioso titolo fantascientifico nel 2020, condividendo poco più di un teaser cinematografico che non ci ha detto molto sul gioco. Da allora non l’abbiamo più visto né sentito parlare e molti hanno temuto che il progetto potesse finire per diventare poco più che uno shovelware. Sembra però che le cose non stiano così. A sorpresa, Pragmata ha fatto la sua comparsa al recente Capcom Showcase con un nuovo breve trailer, mostrando un filmato in-engine, il trailer offre un’altra occhiata al duo protagonista, composto da un astronauta pesantemente corazzato e da una bambina che sembra avere poteri speciali, ahinoi, però, la data d’uscita pare sia stata rinviata. Ecco il trailer:

Pragmata: pochi dettagli e data d’uscita rinviata

Non si vede molto, ma il trailer mostra l’uomo che salva la bambina e i due che si fanno strada in un furioso scontro a fuoco contro un grande gruppo di nemici. Nel frattempo, non sorprende che sia stato annunciato un ritardo anche per Pragmata. Originariamente previsto per il 2022, Pragmata è stato posticipato al 2023 e, come confermato da un messaggio degli sviluppatori alla fine del nuovo trailer, la data d’uscita è stata ulteriormente rinviata. Non è stata annunciata una nuova finestra di lancio, ma il team di sviluppo ha dichiarato di continuare a lavorare duramente sul gioco e dedicandogli più tempo. Pragmata è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e se questo breve video ha stuzzicato in voi la curiosità necessaria ad acquistare, quando uscirà, questo titolo oppure, semplicemente, se volete saperne di più!

