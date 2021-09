Alessandro Enriquez disegna i capi di Barbie e Ken, per una capsule di abbigliamento pop, sulle passerelle della Fashion Week

In occasione della settimana della moda è stata realizzata una collezione di dolls customizzate con i look della stagione Primavera Estate 2022 del brand, per mandare un messaggio ben chiaro di uguaglianza ed inclusione, ENRIQUEZ DIVERSITY, che prende forma sulle famose bambole attraverso l’uso del colore e delle stampe di Alessandro.

La collezione Alessandro Enriquez primavera-estate 2022 è un viaggio immaginario nel Mediterraneo, tra note italiane, boutade francesi, sorrisi spagnoli e tramonti greci goduti in compagnia di due grandi icone: Ken (che compie 60 anni) e Barbie, con i quali ci immergiamo in un mondo a colori, genderless e adatto a tutti.

Barbie e Ken aprono la Fashion Week grazie ad Alessandro Enriquez

3 Barbie e 3 Ken, multietnici e con fisionomie e corporature diverse, sono così immortalati in attimi di spensierata vacanza dall’artista Alberto Alicata, e verranno esposti in una mostra fotografica itinerante presso i ristoranti Giacomo Milano il 23 settembre e presso il Department Store milanese Banner, del gruppo Biffi, di via Sant’andrea per tutta la durata della settimana della moda.

Barbie e Ken Fashionistas è la linea che rispecchia in assoluto lo spirito diversity e inclusivity driven del brand. Barbie attraverso questa linea, ha introdotto più di 175 look, offrendo ai bambini una varietà incredibile di tonalità di pelle, colori degli occhi, capigliature, forme del corpo e mode fra cui scegliere. La diversità rappresentata all’interno della linea Fashionistas offre ai bambini la possibilità di ampliare i propri orizzonti all’interno dei momenti di gioco, diventando la linea di bambole più inclusiva che ci sia e che meglio risponde alle esigenze dei più piccoli.

Abbigliamento pop e dal sapore italianissimo

L’itinerario della collezione Alessandro Enriquez prende forma e si sviluppa tra sapori, colori e profumi: fanno capolino la bouganvillea che popola le coste soleggiate dell’amata Sicilia, l’esplosione di allegria delle “ferie” spagnole dove si balla flamenco brindando con la sangria, le croisette francesi dai toni azzurro e blu intenso e i panorami delle isole Cicladi che con le loro albe e tramonti mozzafiato fanno da cornici ai baci estivi.

Immancabili le camicie stampate unisex e hawaiane, must have delle collezioni Enriquez, diventate passepartout da abbinare alle gonne o ai pantaloni in seta stampata.

Abiti lunghi a balze, tutto in stampa all-over, mix di plissé e costruzioni asimmetriche di volant di diverse grandezze, giubbini stile denim ma in douchesse stampata e come novità della stagione, i completi in cady monocolore, giacca e pantalone dal taglio maschile per un look più androgino ma dai colori vitaminici.

