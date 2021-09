Tales of Arise: come curare i nostri personaggi nel nuovo RPG

In questa guida andremo a vedere come curare i propri personaggi in Tales of Arise, il nuovo RPG di Bandai Namco. Scopriamo come fare

Tales of Arise è il nuovo RPG sviluppato e pubblicato da Bandai Namco per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Originariamente programmato per il 2020, il titolo è stato rilasciato il 10 settembre 2021 riscuotendo un buon successo sia con la critica che con il pubblico. Anche noi abbiamo avuto il privilegio di poter recensire questo RPG. Per sapere com’è andata la nostra avventura, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Iniziamo adesso questa guida su Tales of Arise e scopriamo come curare i nostri personaggi.

Un sistema tutto nuovo

Dall’inizio della serie, avvenuta nell’ormai lontano 1995 con Tales of Phantasia, fino ad oggi, sono cambiati ormai tutti i sistemi principali del gameplay ed è giusto che sia così. Tuttavia questi si possono notare non solo fra il primo e quest’ultimo capitolo della saga, ma anche fra Tales of Arise e Tales of Berseria, uscito nel 2016. Uno dei sistemi che più di tutti è stato rivoluzionato in meglio è sicuramente quello di guarigione.

Cambiato in meglio ovviamente non vuol dire necessariamente più facile, anzi. In questo nuovo capitolo infatti non ci basterà spammare la Arti curative per mantenere il gruppo sempre in salute. In Tales of Arise la guarigione infatti è incentrata sui Cure Points e sull’utilizzo di oggetti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio questo sistema ramificato.

Cosa sono i Cure Points? – Come curare i personaggi in Tales of Arise

I Cure Points sono la fonte principale che ci permette non solo di lanciare le Arti curative, ma qualsiasi incantesimo di supporto. Ogni Arte richiederà una certa quantità di Cure Points che, una volta lanciata, saranno consumati e non potranno esser recuperati se non attraverso l’utilizzo di un oggetto o riposando. I Cure Points non sono utili solo in battaglia perché possono curare attraverso l’utilizzo delle Arti, ma possono esser spesi anche al di fuori di quest’ultima per ripristinare la salute dei personaggi.

In basso a sinistra nella schermata Menù troverete l’ammontare dei vostri punti. Sempre qui sarà data la possibilità di ripristinare il gruppo in cambio di un certo ammontare di Cure Points. Solitamente questo non è necessario perché i falò e le locande sono a portata di un viaggio rapido. Tuttavia, se non volete fare marcia indietro, questa è la soluzione migliore.

Quali oggetti ripristinano i Cure Points? – Come curare i personaggi in Tales of Arise

La Gelatina all’Arancia è l’oggetto di cui tutti abbiamo bisogno per ripristinare i Cure Points. Sfortunatamente, a differenza di altri oggetti nel gioco, questa non viene venduta generalmente dai commercianti. Si otterranno sconfiggendo i nemici più forti oppure si potranno trovare nelle aree aperte.

L’aumento del misuratore del concatenamento di battaglia aumenta la probabilità che oggetti rari vengano rilasciati durante i combattimenti. Saltare quindi da un combattimento all’altro può aumentare considerevolmente queste possibilità. Tenete presente che la Gelatina all’Arancia non riempie l’intero indicatore, quindi non consideratelo come un dispositivo di sicurezza, ma piuttosto come un’ultima risorsa quando si esauriscono anche gli oggetti curativi.

Come curare i personaggi in Tales of Arise

Non tutti i personaggi di Tales of Arise hanno la capacità di usare le arti curative, quindi i personaggi selezionati nella creazione del gruppo influiranno sulla frequenza con la quale guariranno. Inizialmente avremo sempre Shionne in squadra e sarà lei il punto di riferimento sia per la guarigione che per far rivivere i nostri personaggi. Successivamente invece avremo accesso a Kisara e Dohalim che eccellono anche nelle Arti curative. Trovare un giusto equilibrio con questi personaggi permetterà di avere una squadra bilanciata.

In base a quello che abbiamo detto qualche paragrafo fa, la guarigione avviene sia attraverso le Arti curative che attraverso gli oggetti curativi. Sebbene la cura non sia alla portata di tutti i personaggi, gli oggetti invece potranno essere acquistati presso qualsiasi commerciante. Tuttavia il loro costo non sarà fra i più bassi e ci porterà via abbastanza Gald.

Come guarire vicino ai falò e alle Luci Curative – Come curare i personaggi in Tales of Arise

Durante l’avventura incontreremo vari falò e aree circolari luminose, dette appunto Luci Curative sul terreno. Questi serviranno a guarire completamente e ripristinare i vari Cure Points. Sebbene siano molto simili tra loro nella funzionalità, vi è una differenza molto importante. I falò infatti possono essere riutilizzati un numero infinito di volte mentre le Luci Curative sono temporanee e scompariranno per un po’ dopo averle utilizzate. Solitamente quest’ultime si trovano prima di un importante combattimento, quindi approfittatene e utilizzatele ogni volta che appaiono.

Come usare le Arti curative – Come curare i personaggi in Tales of Arise

L’Arte curativa è la classe di Arti che ha proprietà guaritrici o di supporto in Tales of Arise. Shionne, Dohalim e Kisara hanno tutte quest’abilità e possono curarvi durante la battaglia, sebbene ognuna delle loro Arti curative abbia una qualità unica. Ad esempio, Shionne può resuscitare i personaggi morti mentre Kisara può lanciare un cerchio gigantesco che guarisce tutti coloro che vi entrano.

Queste si possono utilizzare in due modi: lanciandole manualmente o utilizzando il menù riguardante la strategia per indirizzare il tuo gruppo su “Precedenza alle Cure” come tattica principale. Se li state usando manualmente, dovete impostare un’arte di guarigione da associare a uno dei pulsanti sul controller. Premendo quel pulsante durante la battaglia si avvierà una sequenza di lancio e se riuscirete a finirla senza essere colpiti, l’Arte curativa si attiverà.

Attenzione perché funzionerà solo se avrete abbastanza Cure Points per lanciare l’incantesimo. Potrete anche ordinare al gruppo di usare oggetti curativi. Tutto questo viene fatto tramite il menù della strategia e potrete impostare il gruppo in modo che utilizzi gli oggetti curativi prima delle Arti o viceversa.

Quali oggetti ripristinano la salute? – Come curare i personaggi in Tales of Arise

Ci sono una varietà di oggetti che ripristinano la salute in Tales of Arise, ma i principali sono sicuramente le Gelatine alla Mela e le Bottiglie della Vita. La Gelatina alla Mela ripristinerà una piccola parte della salute ogni volta che ne utilizzeremo una e si può trovare presso ogni commerciante nel gioco. Non sono molto costose, ma, data la scarsa quantità di Gald, a volte sarà difficile raggiungere il limite massimo di quindici unità.

Le Bottiglie della Vita invece sono molto più preziose in quanto possono riportare in vita un membro del gruppo e ripristinano in automatico una parte considerevole di salute. Ci sono più oggetti che possono ripristinare la salute del singolo o dell’intero gruppo, ma quelli si trovano generalmente girovagando in lungo e in largo e non vi sono garanzie su quando e dove trovarli. Quindi assicuratevi sempre di avere una buona scorta di Gelatine alla Mela e Bottiglie della Vita.

Buon game a tutti!

Questo nuovo sistema sicuraente metterà alla prova la capacità gestionale di ogni giocatore e mantenere gli stock sempre pieni sicuramente aiuterà nei combattimenti più impegnativi. Non è una cosa semplice, ma sicuramente è un buon sistema. Per questa guida su come curare i propri personaggi in Tales of Arise è ormai tutto.

Voi cosa ne pensate di questo sistema di cure? Fateci sapere la vostra nei commenti.