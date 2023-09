Tesla Model 3: un aggiornamento di raffinatezza e prestazioni

Dopo sei anni dalla sua introduzione sul mercato automobilistico, la Tesla Model 3 è pronta a stupire ancora una volta con il suo ultimo aggiornamento

Questa volta, la casa automobilistica ha messo in campo il suo know-how per portare il modello a nuovi livelli di raffinatezza e comfort, senza sacrificare le caratteristiche che hanno reso la Model 3 così amata da oltre due milioni di automobilisti in tutto il mondo.

Il rinnovamento di Tesla Model 3

Uno dei punti focali di questo aggiornamento è l’aerodinamica migliorata, che non solo accentua il design elegante ma riduce anche la resistenza aerodinamica, il rumore del vento e aumenta l’autonomia.

Le linee della carrozzeria sono state affilate, mentre le superfici sono state ottimizzate per massimizzare l’efficienza aerodinamica. Le luci posteriori, ora caratterizzate da colori luminosi e uno stile raffinato, si fondono perfettamente nel portellone.

Per quanto riguarda la scelta dei colori, la Model 3 si presenta in due nuove opzioni: l’Ultra Rosso, un colore ad alta cromaticità con una profondità dinamica, e il Grigio Stealth, un grigio scuro metallizzato che esalta le forme dell’auto.

Prestazioni ottimizzate

I cerchi hanno ricevuto un restyling per migliorare l’aerodinamica, e gli pneumatici sono stati ottimizzati per ridurre la rumorosità e aumentare l’autonomia. Questi aggiornamenti si combinano per offrire prestazioni di guida ancora più eccezionali.

All’interno dell’abitacolo, troverete un ambiente avvolgente con materiali di alta qualità, tra cui vero alluminio e tessuti pregiati. Le luci ambiente sono personalizzabili e avvolgono l’intero abitacolo, creando un’atmosfera accogliente. I sedili anteriori sono ventilati, e tutti i sedili possono essere riscaldati, tutto gestito automaticamente dal sistema di climatizzazione.

Per rendere l’abitacolo ancora più silenzioso, Tesla ha implementato il vetro acustico a 360°, migliorate le sospensioni e utilizzato materiali insonorizzati di alta qualità.

Se apprezzate un audio di alta qualità in viaggio, la nuova Model 3 non vi deluderà. È dotata di un sistema audio premium progettato da Tesla, con 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per i veicoli Long Range, mentre i veicoli a trazione posteriore dispongono di 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore. Questo significa che potrete godere di un suono cristallino da qualsiasi punto dell’auto.

Ecco le disponibilità di Tesla Model 3

Le consegne delle versioni Model 3 a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale inizieranno a fine ottobre in Europa e Medio Oriente.

Con questo aggiornamento, Tesla continua a guidare l’innovazione nel settore automobilistico, offrendo un’esperienza di guida sempre migliore e più raffinata per i suoi clienti.

E voi cosa ne pensate di questa Tesla Model 3? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it.