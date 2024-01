Opel Frontera: le anticipazioni sul nuovo SUV elettrico

Opel ha reso noto il ritorno dell’iconico nome “Frontera” con l’introduzione di un SUV completamente elettrico, ispirato al fuoristrada prodotto tra il 1991 e il 2003

Opel Frontera torna e si evolve con la presenza di caratteristiche moderne e un design innovativo, posizionandosi al centro del mercato automobilistico. Si ispira al fuoristrada prodotto tra il 1991 e il 2003. Sarà il primo veicolo a sfoggiare il rinnovato logo Opel Blitz, simbolo di una reinterpretazione audace della filosofia di design del marchio tedesco. Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato che il nome “Frontera” si adatta perfettamente al carattere innovativo del nuovo SUV, progettato per conquistare il cuore del mercato automobilistico. Il lancio del nuovo Frontera rappresenta un passo significativo nella strategia di elettrificazione di Opel, previsto entro la fine dell’anno. In parallelo, la casa automobilistica introdurrà la versione completamente elettrica della prossima generazione di Opel Grandland, consolidando l’impegno verso veicoli a basse emissioni.

Sostenibilità e innovazione per Opel Frontera

Opel si pone l’ambizioso obiettivo di offrire almeno una versione elettrica a batteria per ciascun modello della sua gamma. Questo impegno riflette la visione di un futuro sostenibile e a basse emissioni, con il nuovo Frontera in prima linea nell’offerta di soluzioni avanzate e sostenibili. Nei prossimi mesi, Opel presenterà le prime immagini e rivelazioni più dettagliate sul nuovo SUV elettrico.

L’azienda è pronta a svelare le caratteristiche distintive del Frontera, confermando la sua presenza e leadership nel mercato automobilistico elettrico. Opel si posiziona come pioniere nell’industria automobilistica, contribuendo attivamente alla trasformazione del settore verso un futuro più sostenibile. Con il Frontera, il marchio tedesco continua a guidare l’innovazione, offrendo soluzioni moderne e rispettose dell’ambiente per i consumatori di tutto il mondo.

