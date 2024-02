Range Rover Electirc, il primo suv elettrico del brand

Anche il Range Rover diventa Electric con il primo suv elettrico dell’azienda automobilistica inglese e ci sono già migliaia di client interessati ad acquistarla

Il nuovo suv elettrico Range Rover Electric dimostra che il mondo delle auto elettriche sta entrando in tutte le case automobilistiche. Dopo la Jeep con la Wagoneer S, anche la Land Rover entra nel futuro con il suo primissimo suv elettrico. Oggi ci sono già oltre 16.000 potenziali clienti in lista d’attesa. Questo nuovo modello, che dovrebbe uscire entro la fine di quest’anno, è costruito sulla piattaforma dell’attuale Range Rover a combustione interna. La caratteristica notevole di questo modello a zero emissioni è il suo impegno nel garantire alte prestazioni, paragonabili a quelle della controparte con motore V8 da 530 CV.

Range Rover Electric, il suv elettrico che guarda al futuro

Il nuovo suv elettrico della Land Rover probabilmente adotterà una configurazione dual motor, che massimizzerà la capacità del sistema di trazione integrale e sfrutterà tecnologie come il torque vectoring per aumentare le prestazioni di guida. L’architettura a 800V permetterà ricariche molto rapide, che sono fondamentali per rendere l’uso delle auto elettriche sempre più pratico. Nonostante questo, però, la Range Rover Electric manterrà lo stile iconico del brand e rispetterà la tradizione. Le prime immagini rivelano una fedeltà al design classico, ma con alcune novità per il veicolo elettrico. Il nuovo modello dovrà fronteggiare degni rivali come BMW iX e Mercedes EQS SUV. Tuttavia questo promette di superare ogni modello elettrico in termini di capacità di guado, traino e versatilità.

La produzione di questo modello elettrico dovrebbe avverarsi nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito. Oltre alla versione full electric, ci saranno anche le varianti mezze ibride e plug-in ibride. All’inizio le batterie arriveranno da terzi fornitori, ma poi passeranno a quelle prodotte nella nuova Gigafactory di Somerset. Assembleranno i motori elettrici e le batterie nel centro di produzione di Jaguar Land Rover a Wolverhampton. Il nuovo Range Rover Electric potrebbe essere uno dei primi veicoli ad essere realizzate con una partnership tra JLR e BMW per produrre i sistemi di propulsione elettrica. La piattaforma MLA, inoltre, potrebbe anche supportare un powertrain a idrogeno.

Cosa ne pensate? Siete anche voi nella lista degli interessati all'acquisto di questo suv elettrico?