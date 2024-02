Robert Downey Jr. il provino per un personaggio fumettistico prima di Iron Man

Tutti noi conosciamo Robert Downey Jr. come Iron Man, ma prima di interpretare Tony Stark l’attore aveva sostenuto un altro provino per un personaggio fumettistico, un famosissimo cattivo DC

Nell’immaginario comune, ormai Robert Downey Jr. rappresenta il volto di Tony Stark, l’indimenticabile Iron Man del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, non molti sanno, che l’attore abbia in precedenza sostenuto un provino per ottenere il ruolo di un famoso villain della DC. L’attore stesso ha raccontato l’aneddoto durante un incontro con il pubblico all’American Cinemateque. La curiosa coincidenza riguardo l’avvenimento è che siano coinvolti nella vicenda anche regista e protagonista di Oppenheimer, Christopher Nolan e Cillian Murphy, compagni di avventure di Downey Jr. nel sopracitato film. Infatti nel lontano 2005 Robert Downey Jr. si propose per far parte del cast della trilogia di Batman firmata da Nolan. Il ruolo per il quale Robert Downey Jr. fece il casting non era quello del protagonista Bruce Wayne, ma quello del cattivissimo Spaventapasseri, ruolo che poi venne ricoperto proprio dal collega Cillian Murphy!

Le parole di Robert Downey Jr. sull’incontro per Batman per il ruolo prima di Iron Man

Robert Downey Jr. ha scherzosamente ricordato la sconfitta da parte del collega e co-star in Oppenheimer precisando che il regista, Nolan, non sembrava particolarmente entusiasta durante il loro incontro:

Ricordo di averlo incontrato per il tè e ho pensato: “non mi sembra che sia davvero propenso a fare questo colloquio”. Era educato e tutto il resto, ma si capisce quando qualcuno, in un certo senso… non andrà da nessuna parte.

Possiamo comunque essere soddisfatti di come sono andate le cose alla fine. Cillian Murphy ha ottenuto il ruolo di Spaventapasseri nella trilogia del Cavaliere Oscuro, mentre Robert Downey Jr. è poi entrato nei nostri cuori come Tony Stark solo tre anni dopo. Alla fine l’attore ha avuto modo di essere diretto da Nolan e di riunirsi con il collega 18 anni dopo nella spettacolare messa in scena di Oppenheimer. La pellicola è in pole position per le nomination agli Oscar 2024, infatti ha ottenuto ben 13 candidature. Non rimane che attendere la notte tra il 10 e l’11 marzo, quando, al Dolby Theathre di Hollywood, si terrà la prestigiosa cerimonia.

E voi conoscevate questa vicenda di Robert Downey Jr. prima di Iron Man? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

