Nuova Jeep Wagoneer S: ecco come sarà

L’azienda americana sta per rilasciare la nuova Jeep Wagoneer S, il suv elettrico che trasporta anche la Jeep nel mondo delle autovetture elettriche: ecco come sarà

La Jeep sta per tornare con il nuovo suv elettrico Jeep Wagoneer S, che sarà costruito sulla nuova piattaforma Stla-Large di Stellantis e non avrà un motore endotermico. Questo nuovo prodotto è la dimostrazione che anche la Jeep sta abbracciando il mondo delle auto elettriche. Facciamo un passo indietro nel tempo: nel 1963 Jeep rese disponibile sul mercato la Wagoneer, un suv grosso e muscoloso, famoso per i suoi interni lussuosi, materiali ricercati e finiture di alta qualità. Dopo 60 anni, la Wagoneer è tornata con la nuova Jeep Wagoneer S, di cui possiamo vedere già gli interni.

Gli interni della nuova Jeep Wagoneer S

La Jeep Wagoneer S promette altissime prestazioni, degna del nome che porta e degno successore della Wagoneer del ’63. Entrando all’interno del suv possiamo assaporare la vera modernità, respirando aria di integrazione tra arte e tecnologia. I materiali e il design degli interni contengono le caratteristiche più forti di quest’auto, tra cui un’unità di comanda realizzata su misura del conducente, con un selettore esclusivo dell’azienda Jeep, ovvero il Selec-Terrain, e in più un’illuminazione ambientale dinamica e personalizzabile. La Wagoneer S avrà anche un tetto panoramico a doppio pannello di serie e offrirà un sistema audio da 19 altoparlanti che rende la musica a bordo ancora più avvolgente.

Oltre al tetto panoramico, ci sono anche quattro schermi digitali. Il primo è il digital cockpit, un cruscotto digitale posto dietro il volante che fornisce le informazioni del navigatore. Ma come ci si aspetta, non solo il navigatore, fornisce anche informazioni su velocità, autonomia e tutte le altre funzioni tipiche di un’auto moderna. Per quanto riguarda il volante, il design sembra avere una forma squadrata. Sulla destra ci dovrebbero essere dei comandi per la gestione del cruise control adattivo, mentre sulla sinistra i comandi per gestire menu e chiamate. Il secondo schermo è quello dell’infotainment, che gestisce la musica e le impostazioni generali. Più in basso c’è il terzo schermo, che serve per la climatizzazione, mentre il quarto schermo si trova di fronte al passeggero.

La nuova Jeep Wagoneer S non ci sembra affatto male. Voi che ne pensate? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.