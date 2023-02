Recensione Quesrus Icos : una sedia da gaming tutta da scoprire

In questo articolo andremmo a vedere la recensione di Quesrus Icos, una sedia da gaming comoda, pratica e tutta da scoprire!

Un nuovo sistema di ribaltamento che evita di colpire la schiena in fase di risalita dello schienale, una schiuma riempitiva di ultima generazione per i cuscini e un sistema di ergonomia studiato per offrire la miglior comodità senza dimenticare la salute di chi utilizza la Quersus Icos.

Le personalizzazioni come la scelta fra i modelli non manca sul sito di Quesrsus che permette di scegliere fra quattro modelli differenti di sedie e molteplici colorazioni.

Inoltre è possibile acquistare anche accessori separatamente come cuscini personalizzati e altro ancora. In questa recensione ci concentreremo ovviamente sul modello Icos che è quello offertoci per la recensione ma se siete curiosi vi invitiamo a dare un’occhiata come abbiamo fatto noi.

Specifiche e montaggio | Recensione Quesrus Icos

Ecco alcune specifiche della sedia:

Larghezza del sedile : 50 cm

: 50 cm Statura : pensata per una persona alta fino a 180 cm

: pensata per una persona alta fino a 180 cm Altezza complessiva : 129/139 cm

: 129/139 cm Larghezza complessiva : 56cm

: 56cm Profondità del sedile : 55 cm

: 55 cm Altezza dello schienale : 92/99cm

: 92/99cm Peso : 27kg

: 27kg Portata massima: 150 kg

In fase di montaggio sono state fondamentali le istruzioni fornite. Veramente molto chiare, grazie a disegni completi ed esaustivi.

All’interno della confezione troviamo una scatola contenente tutte le viti necessarie ma anche un cacciavite a T con le testine intercambiabili. Grazie agli accessori forniti non è necessario utilizzare altro e il montaggio con l’aiuto di un’altra persona (giusto per comodità) si svolge in una di quindicina di minuti.

L’imballo è attento a non far graffiare nessuna parte della sedia. Ogni parte è confezionata singolarmente e dunque risulta impossibile, anche per il corriere più maldestro, riuscire a rovinare il contenuto della confezione.

Design e materiali | Recensione Quesrus Icos

Il design della sedia da gaming Icos di Quersus è fra i più classici anche se i dettagli scelti riescono a farla emergere dalla massa. Ovviamente il tutto e merito anche degli ottimi materiali scelti.

Le colorazioni tono su tono che si dividono il tessuto fra il grigio e il nero. Troviamo infatti uno sfondo grigio chiaro e la scritta che riporta logo e nome della sedia in nero. Inoltre troviamo anche la scritta con il nome dell’azienda in bianco dove poggia la nuca.

La versione scelta per questa recensione è quella in tessuto, di conseguenza i neri sono opachi. Lo stesso nero opacizzato si trova anche sulla parte posteriore dello schienale. A onor del vero una parte lucida è presente ed’è anche un parte abbastanza importante. Stiamo ovviamente della stella a cinque razze che poggia con il pavimento. Tutta la parte in metallo della struttura, quindi ovviamente ruote escluse, risulta essere di un nero lucido.

Nel complesso i materiali scelti ci sono parsi di buona qualità. I metalli risultano resistenti e anche per quanto riguarda i tessuti non abbiamo nulla da recriminare.

Comfort e utilizzo | Recensione Quesrus Icos

I materiali sono ovviamente importanti per garantire una buona qualità nell’immediato ma sopratutto nel lungo periodo. Ovviamente però quando si parla di sedie da gaming o meno è importante anche che siano comode.

L’Icos One Edition che abbiamo testato risulta comoda per molte ragioni ma ha anche qualche difetto. Sicuramente nei pregi ci sono il sistema di gestione dello schienale che segue la schiena per una perfetta ergonomia della stessa o la seduta che permette una migliore circolazione del sangue delle gambe.

Un gran lavoro o svolgono sicuramente anche il sistema di gestione delle posizioni della sedia. Questo sistema infatti oltre a far alzare e abbassare la seduta ci permette di reclinare lo schienale fino a 140 gradi ma anche di far scivolare la seduta lontana dallo schienale per una distanza massima di 7 centimetri.

Non possiamo inoltre evitare di parlare dei braccioli in 4D. Essi infatti si regolano in altezza e hanno tre posizioni sull’asse orizzontale e tre altezze sull’asse verticale oltre a scorrere anche in avanti e indietro. Come detto in precedenza anche il poggiatesta si muove è oltre a poter essere rimosso può essere sollevato e posizionato in 7 differenti altezze con segmenti da un centimetro l’uno.

Se dovessimo trovare un difetto nel’Icos di Quersus sarebbe sicuramente nel tipo di schiuma usata per l’imbottitura della sedia. Nonostante sia di buona qualità e siamo sicuri che a lungo andare questa scelta sarà ricompensata è difficile apprezzare nelle prime sedute la durezza complessiva dell’imbottitura.

Ottimo anche il materiale usato per ricoprire le rotelle che offrono un buon scivolamento generale e in grado di non graffiare le superfici.

IMG20230205115301

IMG20230205115246

IMG20230205115247

Chi dovrebbe acquistare questa sedia da gaming?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa sedia da gaming a chi è alla ricerca di una sedia composta da buoni materiali e che sicuramente possa durare nel tempo. I materiali scelti come i dettagli e i meccanismi inseriti giustificano i gran parte il costo della sedia che però non offre nessun cuscino in dotazione.

Il desigm scelto permette di posizionarla sia in una postazione da gaming effettiva che in una situazione ibrida d’ufficio.

Il prezzo come detto non è dei più accessibili ma spendendo poco non è possibile ottenere una cura del dettaglio o una serie di materiali premium. È possibile acquistare Quesrus Icos al prezzo di 579 euro (prezzo scontato prima era di 699 euro) sul sito ufficiale.