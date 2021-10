Migliori sedie da gaming | Ottobre 2021

Non stare scomodo durante le tue sessioni di gioco! Scegli una delle migliori sedie gaming e migliora le tue performance

Che tu stia usando una PS5, una Xbox Series X o un PC di ultima generazione, non importa; probabilmente c’è ancora un tassello da sistemare ed è giunto il momento di prendere in considerazione la cosa.

Non hai capito di cosa sto parlando? Forse non ci presti molta attenzione perché ti sembra di stare comodo, ma alla lunga, stare ore e ore seduti sul divano a giocare coi videogames preferiti può portare a danni alla schiena a causa di una cattiva postura.

Dovresti quindi prendere in considerazione l’acquisto di una sedia da gaming, progettata appositamente per lunghe sessioni di gioco e che offre un supporto adeguato alla tua schiena, permettendoti di mantenere una postura ideale.

Così come per la scelta della console o del nuovo hardware per un PC, non sempre conviene buttarsi su qualsiasi di eccessivamente economico, perché i materiali potrebbero non offrire il comfort adeguato.

Oltre alla qualità costruttiva e ai materiali impiegati dovrai decidere anche il look della tua nuova sedia da gioco: troverai tanti modelli più appariscenti, ma sul mercato ci sono anche diverse soluzioni più eleganti e che danno meno nell’occhio, in modo da poter essere utilizzate anche in ufficio all’occorrenza.

Indice

Diablo X-Player 2.0 – Migliori sedie da gaming

La Diablo X-Player 2.0, ultimo prodotto dell’azienda Polacca Diablo Chairs, è una sedia da gaming realizzata con l’intento di offrire allo stesso tempo una seduta comoda e un design unico.

Lo schienale può essere regolato fino a 140°, i braccioli sono regolabili in altezza e posso essere ruotati nella posizione preferita. I materiali utilizzati per il rivestimento sono tre:

ecopelle HDS per la parte laterale del sedile e il retro dello schienale

per la parte laterale del sedile e il retro dello schienale rete Diablo Honeycomb per la sezione centrale della sedia, quella direttamente a contatto con il nostro corpo

per la sezione centrale della sedia, quella direttamente a contatto con il nostro corpo fibra EcoFiber per l’inserto centrale della sedia

Diablo X-Player 2.0 è disponibile in tre taglie (Kids, Normal e King) e tre varianti di colore per quanto riguarda gli inserti: rosso, nero e bianco. Il colore base della sedia è il nero per tutte e tre le varianti.

Il prezzo è di poco superiore ai 200 €, che unito alla cura per i dettagli, i materiali usati e i sistemi adottati, la rendono un best-buy, che vale ogni centesimo speso.

Diablo X-Player 2.0 Sedia Gaming Gamer Ufficio Scrivania Braccioli 3D Tessuto Pelle Sintetica Design Ergonomico Cuscini per Collo e Lombare Antracite-Rosso Normal (L) ✔ X-PLAYER 2.0 - La nostra sedia da gioco offre un comfort di seduta eccezionale durante una sessione di gioco e un lungo lavoro al computer. Progettato ergonomicamente per supportare adeguatamente la colonna vertebrale. Perfetto per ore di utilizzo in casa e in ufficio.

Sharkoon SKILLER SGS2 – Migliori sedie da gaming

La Sharkoon SKILLER SGS2 è la classica sedia gaming dal design sportivo, ma a differenza della quasi totalità dei modelli presenti sul mercato, non è rivestita in similpelle ma in morbido tessuto traspirante.

Tra le caratteristiche principali troviamo lo schienale inclinabile fino a 160°, altezza regolabile e braccioli 3d orientabili verso destra/sinistra regolabili in altezza e traslabili avanti/indietro.

Il colore di base per questo modello è il nero. A variare sono il colore dei due cuscini inclusi e delle finiture, disponibili in 4 varianti: verde fluo, blu, rosso e grigio.

Con un prezzo compreso tra i 250 e i 300 € è un ottima sedia di livello medio, adatta per chi cerca qualcosa di non eccessivamente caro ma nemmeno qualitativamente troppo basso.

noblechairs Icon – Migliori sedie da gaming

Il modello Icon di noblechairs non è la solita sedia da videogames un po’ “tamarra”: il suo design classico ed elegante si discosta dalla maggior parte dei modelli presenti sul mercato, rendendola perfetta anche per uso ufficio oltre che gaming.

Disponibile in quattro tessuti (finta pelle, pelle vera, nappa e ibrido vinile/finta pelle) anche grazie all’uso di una schiuma ad densità traspirante, garantisce comfort elevato ed adeguata traspirabilità, anche dopo diverse ore di utilizzo.

Tra le altre cose è da segnalare la presenza dei braccioli 4D, regolabili verticalmente, orizzontalmente, lateralmente e avanti/indietro.

Questa nobelchairs rientra nella fascia di prezzo superiore ai 350 €, prezzo giustificato ampiamente dalla qualità costruttiva e dai materiali premium impiegati per la sua realizzazione.

GTPLAYER Sedia Gaming con Altoparlante Bluetooth – Migliori sedie da gaming

GTPLAYER è entrata nel mercato delle sedie da gioco con un prodotto molto particolare. Ai lati della parte posteriore della sedia, all’altezza della testa, sono infatti posizionati due speaker bluetooth pensati per garantire un’esperienza sonora immersiva a 360°.

Lo schienale è regolabile fino a 150°, i braccioli sono regolabili in altezza, così come è possibile regolare l’altezza della sedia. Il rivestimento è in finta pelle e nella confezione sono compresi i due cuscini per il supporto lombare e cervicale.

Questa sedia gaming è disponibile in un’unica colorazione: nera con inserti blu.

Viene proposta nella fascia di prezzo inferiore ai 200 €: è un buon prodotto entry-level (soprattutto se si trova in sconto) per chi cerca una sedia ad un prezzo non esagerato, senza troppe pretese. I materiali e la qualità costruttiva non sono infatti di primo ordine, ma rimane comunque un buon prodotto per iniziare.

Corsair T2 Road Warrior – Migliori sedie da gaming

La T2 Road Warrior proposta da Corsair è una sedia da gaming votata al comfort: la sua ampia seduta e lo schienale alto permettono di rimanere comodi anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Per questa sedia Corsair ha deciso di utilizzare della ruote in stile rollerblade, soluzione non proprio comune, per garantire migliore scorrevolezza su qualsiasi superficie senza lasciare segni.

Non mancano poi la regolazione dell’altezza, lo schienale reclinabile fino a 180° e anche la possibilità di regolare i braccioli non solo in altezza, ma anche verso avanti/indietro o verso destra/sinistra.

La T2 Road Warrior è disponibile solo in nero, mentre è possibile scegliere il colore delle finiture tra i 5 disponibili: nero, blu, rosso, bianco, giallo.

Anche questa sedia rientra nella fascia di prezzo superiore ai 300 €.

Corsair T2 Road Warrior Sedia Gaming, Pelle, Nero e Blu, 50 x 60 x 148 cm Creata per il comfort: un'ampia seduta, uno schienale alto e un cuscino profondo di seduta ti forniscono comfort per tutto il giorno, anche nelle sessioni di gioco più intense

AKRacing California – Migliori sedie da gaming

Il modello California prodotto da AKRacing è pensato per persone non troppo alte (150-170 cm) è di corporatura minuta (45 – 70 kg).

La qualità costruttiva è molto buona, il materiale da imbottitura utilizzato per lo schienale e la seduta è una schiuma ad alta densità che garantisce un ottimo comfort. Il rivestimento invece è in finta pelle poliuretanica (PU).

Oltre all’altezza della sedia è possibile regolare anche quella dei braccioli, oltre a poter lo schienale fino a 180°. Nella confezione sono compresi due cuscini per la zona lombare e cervicale.

L’AKRacing California va a posizionarsi nella fascia di prezzo oltre i 300 €.

È disponibile in tre colori: Laguna (bianca con inserti neri), Napa (blu con inserti bianchi) e Tahoe (viola con inserti bianchi).