Star Wars: The Acolyte è ora in uscita su Disney+!

Da tempo aspettavamo un’altra serie in live action proveniente dall’universo di Star Wars e ora abbiamo The Acolyte su Disney+! Potete vedere subito le prime due puntate della serie ora disponibili in streaming solo sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino

Giusto qualche giorno fa, precisamente il 5 giugno 2024, Disney ha pubblicato sulla propria piattaforma streaming Disney+ i primi due episodi della nuova serie tv ambientata nel gigantesco universo narrativo di Star Wars creato da George Lucas. La serie si chiama Star Wars: The Acolyte, ora in uscita su Disney+, e ha come protagonista Dafne Keen, giovanissima attrice che ha ottenuto la fama mondiale grazie al suo ruolo di Laura Kinney in Logan, l’ultimo film della trilogia di Wolverine con Hugh Jackman e Patrick Stewart. Dopo l’ultima serie live action di Star Wars dedicata al personaggio di Ahsoka, l’universo si espande con una nuova serie tv. Sarà all’altezza della già citata serie e di The Mandalorian?

The Acolyte, i primi due episodi in uscita parlano di una storia inedita

La serie tv è ambientata in un’era mai vista prima, ben 100 anni prima della formazione dell’impero. Parliamo nello specifico di 100 anni prima di Star Wars Episodio 1: La Minaccia Fantasma. Questa serie parla di un Maestro Jedi di nome Sol, interpretato da Lee Jung-jae, che con l’aiuto della sua ex Padawan Osha, interpretata da Amandla Stenberg, cercherà di sventare dei sinistri piani di attacco diretti all’ordine dei Jedi da parte di minacce misteriose e sinistre. Allo stesso tempo Sol dovrà addestrare anche una nuova giovane Padawan, di nome Jecki Lon, interpretata da Dafne Keen. In questa serie cercheremo di scoprire qual è la minaccia che si nasconde dietro questi attacchi, in un ambientazione che ci regala delle vibes da agenti segreti nel mondo di Star Wars.

Che ne pensate? Vi incuriosisce la serie? Potete recuperarla ora su Disney+. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.