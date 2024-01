SSD M.2 Corsair MP600 ELITE: nuovo standard di prestazioni

E voi? Cosa ne pensate delle nuove unità della serie MP600 ELITE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Disponibili immediatamente, è possibile acquistare i modelli delle unità SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 CORSAIR MP600 ELITE, MP600 ELITE con dissipatore di calore ed MP600 ELITE per PS5 sullo store online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

Grazie al software CORSAIR SSD Toolbox, che offre funzionalità utili come l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware direttamente dal desktop, le MP600 ELITE possono essere controllate. Con una garanzia di cinque anni , offrono tranquillità agli utenti in termini di velocità e affidabilità nel tempo.

Le SSD MP600 ELITE per PS5 , appositamente progettate per le ultime console Sony, presentano un dissipatore di calore a basso profilo in alluminio , evitando il surriscaldamento anche durante le sessioni di gioco più intense. Queste unità rispettano i requisiti di prestazioni delle console Sony PS5 e sono facili da installare sia nei modelli standard che nelle versioni Slim appena annunciate.

Le MP600 ELITE sono disponibili sia nel formato standard, con dissipatore di calore integrat o per l’utilizzo su schede madri e laptop, sia come modelli compatibili con le console Sony PS5. Ogni unità è dotata di crittografia AES a 256 bit e offre una durata fino a 1.200 TBW.

La serie MP600 ELITE di Corsair si distingue ulteriormente con velocità in lettura e scrittura casuale fino a 1.000 K e 1.200 K IOPS rispettivamente, rendendole ideali per gamer, creatori di contenuti e appassionati che cercano prestazioni superiori su una piattaforma PCIe 4.0. Inoltre, queste unità SSD sono retrocompatibili con i sistemi PCIe 3.0 .

Le unità della serie MP600 ELITE , disponibili con capacità di 1 TB e 2 TB al lancio, seguite dai modelli da 4 TB a partire da aprile, sono dotate di memorie 3D TLC NAND ad alta densità. Questo permette loro di offrire incredibili velocità sequenziali di 7.000 MB/sec in lettura e 6.500 MB/sec in scrittura.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.