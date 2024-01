Thunderbolts: Geraldine Viswanathan prende il posto di Ayo Edebiri

Continuano ad esserci cambiamenti per il film di Thunderbolts, infatti Geraldine Viswanathan sostituirà Ayo Edebiri, la star della pluripremiata serie tv The Bear

Il cast del nuovo film Marvel continua a cambiare. Infatti, oltre a Lewis Pullman che sostituisce Steven Yeun nel ruolo di Sentry, adesso anche l’attrice di The Bear Ayo Edebiri lascia il progetto, sempre per impegni lavorativi, per lasciare spazio a Geraldine Viswanathan. Tutti questi abbandoni da parte degli attori per Thunderbolts sono le conseguenze dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha tenuto bloccato il mondo di Hollywood per troppo tempo. Le riprese sono state rimandate più volte e per questo i due attori sono stati costretti ad abbandonare Thunderbolts.

Geraldine Viswanathan, la new entry in Thunderbolts

Al posto di Ayo Edebiri ci sarà Geraldine Viswanathan, che reciterà al fianco di Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan che tornerà a essere Soldato d’Inverno, David Harbour che torna nei panni di Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus nei panni di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell che sarà US Agent, Hannah John-Kamen nei panni di Ghost e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster. Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Geraldine Viswanathan, ma possiamo dirvi che non è l’unica a sostituire un’altra attrice. La stessa sorte è toccata a Lewis Pullman che ha sostituito Steven Yeun per il ruolo di Sentry. L’attrice ha recitato in Cat Person, Beanie Bubble e Drive Away Dolls. Il regista del film sarà Jake Schreier, ma sulla trama non sappiamo ancora nulla. I protagonisti saranno un gruppo di ex criminali che dovranno affrontare delle missioni per conto del governo, una specie di Suicide Squad ma della Marvel. Il film uscirà il 25 luglio 2025.

Cosa ne pensate della new entry? Pensate che sia all’altezza del film? Diteci cosa ne pensate. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.