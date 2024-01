Thunderbolts: Lewis Pullman sarà Sentry al posto di Steven Yeun

Dopo quasi un mese di silenzio, finalmente ora sappiamo qualcosa sul nuovo attore che intepreterà Sentry in Thunderbolts, che sarà Lewis Pullman, l’attore visto nel recente Top Gun Maverick

Dopo aver ricevuto la notizia dell’abbandono di Steven Yeun nel ruolo di Sentry, pare che Lewis Pullman, attore che abbiamo visto di recente nel nuovo film di Tom Cruise, Top Gun Maverick, sostituirà l’attore coreano nei panni del supereroe Marvel. La star di The Walking Dead ha abbandonato il progetto a causa di altri impegni lavorativi che lo hanno allontanato dal nuovo film dell’MCU in uscita il 25 luglio 2025. Steven Yeun avrebbe dovuto interpretare Robert Reynolds alias Sentry, che è uno dei personaggi più potenti dell’universo Marvel.

Lewis Pullman sarà un Sentry più fedele

I rumor sul nuovo attore che avrebbe interpretato il personaggio erano partiti già la scorsa settimana da The Hollywood Reporter, rivelando già che Lewis Pullman, la star di Top Gun Maverick, era in trattative per sostituire l’attore coreano che ha recitato la parte di Glenn Rhee in The Walking Dead per interpretare il ruolo di Sentry. Giusto ieri sera, Deadline ha confermato la notizia, annunciando che l’attore è entrato ufficialmente a far parte del cast. La notizia farà sicuramente piacere a chi preferisce i casting più fedeli ai fumetti, infatti originalmente il personaggio di Bob Reynolds è di razza caucasica, non coreana.

Per cui, per quanto Steven Yeun sia un bravo attore e potesse interpretarlo alla grande, non sarebbe stato fedele al personaggio, al contrario di Lewis Pullman che, esteticamente, sembra avere le carte in regola per riportare il personaggio di Sentry sul grande schermo in maniera fedele. In parole povere, Sentry è praticamente il Superman della Marvel, ma con una netta differenza: ha un lato oscuro, alimentato dalla sua dipendenza dalla droga, e questo lato oscuro prende il nome di Void. Void è un’orrenda creatura capace di divorare universi interi. Il supereroe è nato con un siero del supersoldato potenziato, ma ha dei grossi effetti collaterali sul povero Robert Reynolds. Nel film sarà uno sfigato magrolino che ottiene i poteri di un Dio.

Cosa ne pensate? Vi piace la nuova scelta per Sentry o avreste preferito Steven Yeun? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

