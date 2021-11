Creative Technology annuncia una nuova serie di offerte per celebrare il Black Friday. Dal 22 al 29 novembre, gli sconti arriveranno sullo store online

Il produttore Creative fino al 29 novembre terrà svariati sconti su molti prodotti della linea, potrebbe questo essere il momento adatto per effettuare l’acquisto tanto desiderato. Diversi sono i prodotti che andranno in sconto, in questo articolo cercheremo di riunirli tutti. Ecco tutti i prodotti in sconto.

Il Black Friday 2021 secondo Creative: tutte le offerte

SXFI AIR GAMER

Creative SXFI AIR GAMER è l’ultimo headset olografico dotato di Super X-Fi, Bluetooth 5.0 e USB-C. Tra le varie caratteristiche spiccano la funzione di controllo tattile intuitivo su uno dei padiglioni, il microfono CommanderMic di qualità eccelsa e il profilo audio SXFI BATTLE Mode in grado di offrire un’esperienza ottimizzata per i giocatori più accaniti.

Creative SXFI AIR GAMER è disponibile al prezzo scontato di €99,99 su Creative.com.

OUTLIER AIR V3

Creative Outlier Air V3 è l’ultima edizione dei pluripremiati auricolari wireless, dotato di batteria che dura fino a 40 ore, di nuovi driver in bio-cellulosa da 6mm che incrementano la qualità audio e di tecnologia Super X-Fi READY.

Creative Outlier Air V3 è disponibile al prezzo scontato di €49,99 su Creative.com.

PEBBLE V3

Creative Pebble V3 è l’ultima iterazione della famosa serie di altoparlanti USB-C da PC. I driver full-range personalizzati da 2.25″ garantiscono un audio più forte e più ricco rispetto al suo predecessore.

Creative Pebble V3 è disponibile al prezzo scontato di €32.99 su Creative.com.

STAGE V2

Creative Stage V2 è la nuova soundbar dotata di tecnologia Clear Dialog, per sentire ogni parola amplificata senza compromettere gli effetti ambientali, e di due driver mid-range personalizzati.

Creative Stage V2 è disponibile al prezzo scontato di €89,99 su Creative.com.

CREATIVE CHAT USB

Creative Chat USB è la cuffia in-ear con porta USB-C adatta alle lunghe sessioni di lavoro e alle conference call. Grazie alle funzioni di disattivazione automatica del microfono e alla cancellazione del rumore a due vie di SmartComms Kit le chiamate online diventano un gioco da ragazzi.

Creative Chat USB è disponibile al prezzo scontato di €34,99 su Creative.com.

CREATIVE LIVE! CAM SYNC 1080p V2

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 è la webcam dotata di SmartComms Kit, che offre una serie di feature per la comunicazione intelligente come il rilevamento automatico della voce e la cancellazione del rumore, due microfoni integrati e video Full HD.

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 è disponibile al prezzo scontato di €29.99 su Creative.com.

AURVANA TRIO LS

Creative Aurvana Trio LS è la cuffia in-ear di alta qualità dotata di design a driver singolo e di tecnologia al silicone liquido (LSR), innovazione in grado di eliminare diverse incongruenze nelle prestazioni del driver, solitamente causate dal tradizionale sistema di incollaggio utilizzato nelle cuffie.

Creative Aurvana Trio LS è disponibile al prezzo scontato di €29,99 su Creative.com. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo delle offerte hardware e di elettronica continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.