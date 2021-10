GIGABYTE AORUS Z690: ecco le schede madri per Intel 12th gen

Gigabyte svela le sue schede madri AORUS Z690 per assemblare i PC da gaming di nuova generazione. Le motherboard GIGABYTE AORUS Z690 supportano fino a 20+1+2 fasi VRM/105Amp di alimentazione digitale con DDR5 di nuova generazione per scatenare le prestazioni di overclocking estreme della dodicesima generazione di processori Intel Core, nome in codice Intel Alder Laker

GIGABYTE TECHNOLOGY ha annunciato le motherboard gaming AORUS Z690 che supportano perfettamente gli ultimi processori Intel Core di dodicesima generazione noti anche come Intel Alder Laker. Caratterizzata da un design fino a 20+1+2 fasi di alimentazione digitale VRM con ciascuna fase che supporta fino a 105 ampere e un design migliorato del dissipatore di calore Fins-Array III, la serie Z690 AORUS di GIGABYTE è equipaggiata con il miglior design di alimentazione e gestione termica per scatenare le prestazioni estreme e capacità di overclocking ottimizzate sui processori Intel Core multi-core di nuova generazione della serie K. I PCB, gli slot e i componenti PCIe 5.0 sono implementati anche nelle schede madri AORUS Z690 di GIGABYTE per prestazioni e stabilità migliorate. Gli esclusivi slot di memoria SMD con cover metallica anti-interferenza e l’impostazione BIOS di overclock della memoria DDR5 offrono segnali più stabili alla memoria, che consentono agli utenti di aumentare le prestazioni XMP e di overclocking con stabilità. Schede madri selezionate della linea GIGABYTE AORUS Z690 offrono I/O ricco di funzionalità con una protezione I/O integrata, nonché il nuovissimo design Thermal Guard III, Smart Fan 6 e molto altro. Prestazioni, gestione dell’alimentazione, proprietà termiche, audio: le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 possiedono tutti i requisiti per gli utenti che vogliono spingere la potenza di fuoco del proprio computer a un altro livello. Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions:

Con l’avvento della piattaforma Intel Z690 di nuova generazione e del processore Core di dodicesima generazione, anche GIGABYTE ha lanciato delle nuovissime schede madri per fornire agli utenti prodotti ultra durevoli con compatibilità premium, prestazioni rivoluzionarie e basse temperature attraverso alimentazione ottimizzata, dissipazione del calore e possibilità di espansione. Le schede madri GIGABYTE Z690 sono progettate per designer professionisti e utenti esperti che inseguono le prestazioni. Dotate di alimentazione digitale massima a 20+1+2 fasi, dissipazione del calore VRM di fascia alta, PCB da 2Oz, design di dissipazione del calore del backplate in nano-carbonio, componenti premium e funzione esclusiva di tuning, le schede madri GIGABYTE Z690 aumentano le prestazioni complessive e di overclock di CPU e memorie. Inoltre, potenziate dal supporto di una scheda grafica PCIe 5.0, dalla configurazione multipla di SSD M.2 PCIe 4.0, dal networking ad altissima velocità di 2.5G e oltre, e dalla messa a punto professionale in termini di ricerca e sviluppo, le schede madri GIGABYTE Z690 offrono prestazioni e stabilità impressionanti e sono sicuramente la scelta perfetta per gli utenti di fascia alta in cerca di prestazioni estreme sulla piattaforma Intel Z690.

GIGABYTE AORUS Z690: il design di alimentazione a 20+1+2 fasi migliora la stabilità di overclocking dei processori

I processori Intel Core di dodicesima generazione segnano un cambiamento nel processo di progettazione sia in termini di architettura che per il nuovo socket LGA1700, il che fa sì che gli utenti non possano utilizzare processori precedenti modificando dettagli del firmware o dell’hardware a causa del socket incompatibile. La nuova architettura presenta lo stepping Intel 7 e il design “ibrido” di P-Core ed E-Core, che non solo aumentano le prestazioni teoriche, ma consentono anche ai processori di passare dinamicamente dal funzionamento ad alte prestazioni alla modalità di risparmio energetico a basso consumo. Ciò consente agli utenti di trarre il massimo vantaggio dai processori in modo flessibile sulla base delle esigenze di funzionamento del sistema. Con un massimo di 20+1+2 fasi con le quali ogni Vcore e Vcc GT può supportare fino a 105 ampere grazie al design Smart Power Stage, mentre Vcc AUX può supportare 70 ampere con due set di design DrMOS, le motherboard da gaming top di gamma GIGABYTE AORUS Z690 sbloccano tutto il potenziale dei nuovi processori e migliorano le prestazioni estreme di overclock su multi core all-core. Al tempo stesso, i diversi componenti di alta qualità con socket a pin solidi possono fornire una potenza più stabile e dissipare il calore in modo più efficiente con task pesanti di lavoro o di overclocking per prevenire il throttling della CPU dovuto al surriscaldamento, oltre a supportare fino a 2300 Ampere per fornire il migliore equilibrio di potenza. Inoltre, l’aggiunta di condensatori polimerici al tantalio migliora la risposta transitoria del VRM tra carichi alti e bassi, aumentando la stabilità e la purezza dell’alimentazione dei processori in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di errori di overlock causati da alimentazione instabile. Durante un overclock estremo, Intel Core i9-12900k ha raggiunto la frequenza di 8 GHz.

Design avanzato, notevole overclock della memoria

GIGABYTE ha introdotto le memorie DDR5 a partire dalle schede madri consumer Intel Z690 con retrocompatibilità DDR4 e prepara varie schede madri Z690 per gli utenti in base alle richieste del mercato e ai vari posizionamenti. I modelli con DDR4 si comportano in modo impressionante come quelli di ultima generazione, mentre i modelli DDR5 beneficiano della nuova architettura di memoria che consente velocità da 4800 MHz con elevata efficienza energetica, bassa latenza e basso consumo. Oltre al rinomato Shielded Memory Routing, le schede madri GIGABYTE Z690 adottano anche i più recenti DIMM di memoria SMD e doppia armatura metallica per consentire agli utenti di godere di prestazioni premium di overclocking della memoria con maggiore durevolezza e stabilità. Un test reale conferma performance di overclock LN2 fino a 8000 MHz e oltre.

Al fine di fornire agli utenti straordinarie prestazioni di overclock della memoria con facilità, le schede madri GIGABYTE Z690 AORUS racchiudono numerose tecnologie avanzate. Migliorate dall’esclusivo design del layout, la funzione “DDR5 Unlocked Voltage” può sbloccare l’intervallo di regolazione della tensione nativa della memoria DDR5, che consente agli utenti di raggiungere un clock di memoria più elevato con maggiore stabilità. Inoltre, l’impostazione del BIOS è corrispondentemente ottimizzata a un nuovo livello, con il “DDR5 Auto Booster” che permette di aumentare la frequenza nativa di DDR5 da 4800 MHz a 5000 MHz con un semplice clic e aumentare automaticamente le memorie dopo il caricamento di Windows. Ciò consente i miglioramenti delle prestazioni solo durante l’utilizzo reale del computer. “DDR5 XMP Booster” consente agli utenti di scegliere rapidamente tra più profili di overclock della memoria integrati e preimpostati. “XMP 3.0 User Profile” consente agli utenti di creare e registrare profili XMP in autonomia per sviscerare le prestazioni estreme delle proprie memorie.

GIGABYTE AORUS Z690: la tecnologia Fins-Array III integrata con pad termico ad alto coefficiente

Per migliorare la dissipazione complessiva del calore, le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 MASTER e superiori sono dotate della tecnologia Fins-Array III di nuova generazione che amplia ulteriormente la superficie dell’aletta termica fino a 9 volte rispetto a un dissipatore di calore tradizionale, che riduce maggiormente il calore quando attraversata da aria fredda per una dissipazione avanzata. Il design Direct-Touch Heatpipe II presenta un tubo di calore a contatto diretto da 8 mm con distanza ridotta e maggiore area di contatto tra il tubo di calore e il dissipatore di calore per abbassare le temperature più rapidamente. Al tempo stesso, alcuni modelli di GIGABYTE AORUS Z690 implementano un pad termico LAIRD 9W/mK di nuova generazione nell’area VRM che offre una dissipazione del calore notevolmente migliorata rispetto ai pad termici tradizionali.

Inoltre, alcuni modelli di motherboard AORUS sono dotati di una piastra posteriore in metallo con rivestimento in nano-carbonio per un design termico elegante, mentre altri modelli Z690 AORUS riprendono la piastra metallica monopezzo full-covered sull’area MOS dal design precedente per fornire una dissipazione del calore più efficiente. Le alette multiple sagomate e la superficie scanalata forniscono un’area di dissipazione due volte più grande rispetto al design tradizionale che migliora notevolmente la convezione e la conduzione del calore consentendo un passaggio maggiore del flusso d’aria attraverso il dissipatore. Le schede madri GIGABYTE Z690 adottano PCB a 6 strati e oltre, anche fino a 10 strati sui modelli di fascia alta. Il livello superiore e quello inferiore utilizzano entrambi rame 2OZ per una migliore dissipazione del calore durante il funzionamento ad alta velocità della CPU per evitare il throttling dovuto al surriscaldamento. Oltre al design termico dell’hardware su VRM, le schede madri GIGABYTE Z690 continuano a implementare la tecnologia Smart Fan 6 e la funzione EZ Tuning per una collocazione più flessibile della ventola, un’impostazione più semplice sulla regolazione e una modalità di impostazione manuale avanzata. Ora gli utenti possono controllare ulteriormente l’impostazione della temperatura del sistema di gioco per un equilibrio ottimale tra silenzio, fresco e alte prestazioni.

GIGABYTE AORUS Z690: connettività ed espansione di nuova generazione basato su PCIe e M.2

I processori Intel Core di dodicesima generazione con chipset Z690 supportano le ultime specifiche PCIe 5.0. Per soddisfare la larghezza di banda ad alta velocità richiesta dalla prossima generazione di schede grafiche, le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 adottano in modo completo il design PCIe 5.0 e componenti selezionati da PCB, slot PCIe e persino controller per fornire una qualità del segnale ottimizzata, preparata per la tecnologia futura. Il nuovissimo design di protezione dello slot PCIe 5.0 migliora ulteriormente la resistenza per una migliore durevolezza. Inoltre, tutte le schede madri AORUS Z690 ATX sono dotate di quattro slot PCIe 4.0 M.2. Attraverso il supporto VMD sulla piattaforma Z690, /le configurazioni RAID sono abilitate attraverso l’integrazione del layout da CPU e chipset a raggiungere velocità di accesso di oltre 20000 MBs. Quando si lavora ad alte velocità, il design della dissipazione del calore diventa cruciale per gli SSD. Il dissipatore di calore allargato di alcuni modelli di schede madri AORUS Z690 e il brevetto di GIGABYTE Thermal Guard XTREME, che è potenziato da un dissipatore di calore più ampio e allargato con heatpipe, che fornisce un raffreddamento ottimale per gli SSD PCIe 4.0 M.2 per prevenire il throttling termico durante il funzionamento ad alta velocità.

LAN fulminea, straordinari effetti sonori, potenti capacità di espansione

La linea GIGABYTE AORUS Z690 è dotata di Ethernet da 2,5 Gb, fino a 10 Gbit sui modelli di punta, e rete Intel WiFi 6E 802.11ax per le opzioni di rete più complete e flessibili. Inoltre, le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 integrano completamente le ultime tecnologie per soddisfare ogni esigenza, inclusi gli slot USB 3.2 Gen2x2, 3.2 Gen2 ed espansioni Thunderbolt 4 / USB 4. L’aggiunta dei pulsanti QFLASH+ e Clear CMOS rende molto più semplice e conveniente per gli utenti la risoluzione dei problemi dei propri sistemi o l’aggiornamento del BIOS senza dover installare un processore. Il top di gamma GIGABYTE AORUS Z690 utilizza un motore audio ad alto SNR e lo abbina ai condensatori audio da studio WIMA FKP2 e integra ESS SABRE DAC con DTS: X Ultra per offrire audio ad alta fedeltà per l’esperienza sonora più avvolgente, sia per il gaming che per l’intrattenimento. La scheda madre di punta AORUS Z690 XTREME introduce il DAC USB ESSential HEX, che è il codec audio ESS SABRE HiFi ES9280A integrato con ESS ES9080A per elaborare separatamente l’audio del canale sinistro e destro, presenta il filtro Linear Apodizing, riduce la distorsione della modalità lineare pura, e aumenta ulteriormente la profondità e l’apertura del riverbero. Gli utenti possono godere di un’esperienza audio più coinvolgente senza perdita di qualità sonora dovuta al design del layout audio all’interno del chassis. ESSential HEX USB DAC fornisce anche un’uscita audio fino a 40 KHz, consentendo ai giocatori di vivere un’esperienza sonora più realistica e piacevoli effetti di intrattenimento che vanno quasi oltre i limiti fisiologici.

Oltre a questi design esclusivi, le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 continuano a supportare le note funzioni di illuminazione a LED digitale e di interfaccia grafica di impostazione del BIOS che visualizza informazioni chiave come velocità di clock, memoria, dispositivi di archiviazione, impostazioni dello stato della ventola e altre importanti informazioni hardware in un modo più intuitivo e facile da usare. Inoltre, la tecnologia Q-Flash consente agli utenti di eseguire il flashing del BIOS senza necessità di installare CPU, RAM, GPU e altre periferiche. Oltre ai modelli AORUS, GIGABYTE rilascia anche tre modelli di schede madri della serie Z690 AERO per i creator. L’ultima serie di Z690 AERO valorizza perfettamente le prestazioni estreme dei processori di nuova generazione e fornisce notevoli prestazioni termiche per garantire un funzionamento stabile del sistema. Con il supporto dell’ultimo PCIe 5.0, la linea Z690 AERO soddisfa da un lato i requisiti di larghezza di banda ad alta velocità della prossima generazione di schede grafiche e dall’altro offre una qualità di trasferimento del segnale ottimizzata. La gamma equipaggia quattro slot PCIe 4.0 M.2 con armor design per offrire ai creatori una capacità di archiviazione sufficiente con un raffreddamento ottimale e senza preoccuparsi di limitazioni termiche durante il funzionamento ad alta velocità.

USB Type-C e Thunderbolt 4

Z690 AERO G e Z690 AERO G DDR4 sono dotate della nota tecnologia VisionLINK, che consente la trasmissione di dati e video basata sull’interfaccia USB Type-C e fornisce alimentazione fino a 60W per display interattivi di fascia alta. La tecnologia VisionLINK consente la condivisione delle prestazioni dalla scheda grafica di fascia alta con i display interattivi tramite l’interfaccia DP_IN, che promette un ambiente di lavoro più fluido per i creator, evitando l’ingombro dei cavi e risparmiando più tempo, spazio e fatica nella creazione di contenuti. VisionLINK TB su Z690 AERO D è una versione avanzata della tecnologia VisionLINK, che supporta tutte le funzionalità Thunderbolt 4 e anche l’alimentazione da 60W. Inoltre, le funzionalità di Ethernet a 2,5 Gbit, rete Intel WiFi 6E 802.11ax, USB 3.2 Gen2x2 e la porta frontale Type-C aiutano anche i creatori a migliorare significativamente la propria efficienza lavorativa.

GIGABYTE AORUS Z690: disponibilità

Le schede madri GIGABYTE AORUS Z690 offrono una vasta gamma di allettanti caratteristiche e sono la scelta migliore per piattaforme gaming e high-end. Sono già disponibili sul mercato. Tutte le informazione dettagliate si trovano nel sito Web ufficiale GIGABYTE AORUS. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!