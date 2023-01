Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, le migliori Materia

Vediamo insieme, in questa breve guida, quali sono le migliori Materia da equipaggiare al nostro Zack in Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion: sì, lo sappiamo, il tutto è molto situazionale, ma ce ne sono alcune indiscutibilmente più utili

In attesa della seconda parte del progetto Remake di Final Fantasy VII messo in campo da una Square Enix che ha deciso di dare nuova linfa vitale ad uno dei capitoli più amati di sempre del suo franchise più amato di sempre, è arrivato lui. Sin dall’annuncio del Remake sapevamo sarebbe arrivato il momento di tornare ancora un po’ più indietro, stavolta in HD. E dobbiamo dire che rivivere il viaggo di Zack in Crisis Core Final Fantasy VII – Reunion è stato un tuffo nel passato e un colpo al cuore che ci aspettavamo, lo ammettiamo, ma pur sempre emozionante. Ve ne abbiamo parlato, in una recensione piuttosto dettagliata, che potete trovare cliccando qui. In questo articolo, invece, vogliamo andare un po’ più nel tecnico.

Le migliori Materia da ottenere sin da subito in Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion

In questa guida vogliamo andare a scoprire quali sono le migliori Materia da equipaggiare al nostro Zack in Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion. Partiamo da una premessa: non esiste un equipaggiamento effettivamente più funzionale di un altro. Zack è un tipo molto versatile, che si presta molto bene a qualsiasi build vogliate scegliere per lui. E lo stesso dicasi per le Materia, i cui set dovranno essere adeguati al momento che state vivendo e al nemico che vi trovate di fronte. Qual è il senso di questa guida dunque? Be’, alcune Materia sono oggettivamente utili sin dall’inizio. Vediamole insieme.

Le migliori Materia per difendere e guarire Zack | Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, guida alle migliori Materia

Una delle Materia iniziali in possesso di Zack è Energia. Semplice, basilare e, alla fine dei conti, il modo più utile per guarire il nostro povero Soldier dagli ingenti danni che gli faremo prendere. Appena possibile, il nostro consiglio è quello di mettere le mani prima su Energira, poi su Energiga. Proprio quest’ultima è la Materia migliore per ripristinare la vita di Zack, specialmente se la assocerete alla Magia di supporto “Bimagia” (ancora più utile e funzionale di Megaene, perché vi permette di recuperare tutti gli HP con solo 52 MP, al contrario dei 64 MP richiesti per quest’ultima). Potete fonderla sin da subito utilizzando una Materia Fire (ottenibile anche nella Missione d’Addestramento 1-1) e un Rigene (che potete acquistare sin da subito dal negozio “La Tartaruga Felice”.

Una Materia particolarmente utile, invece, per proteggere Zack è Barriera, che dimezza i danni fisici ricevuti per un minuto di tempo. Al costo di 16 MP, potete praticamente risolvere il problema del dover portare a termine missioni secondarie di grado elevato all’inizio del gioco. Potete trovare Barriera nel negozio “La Tartaruga Felice” e in diverse missioni secondarie (4-1-5, 8-4-2, 9-1-3, 9-1-5). Infine, vogliamo menzionare anche la Materia Mura, che dimezza i danni fisici e magici ricevuti per un minuto di tempo. Utilissima in qualsiasi frangente, specialmente se portata al massimo grado, potrete ottenerla, oltre che in diverse missioni secondarie (fra cui 1-4-5, 1-4-6, 3-5-3, 4-5-1 e molte altre) anche portando a termine la missione secondaria delle Meraviglie di Nibelheim.

Le migliori Materia per… ottenere più Materia | Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, guida alle migliori Materia

Se siete dei collezionisti e volete ottenerle tutte, o semplicemente vi piace avventurarvi nel magico mondo della fusione di Materia, dovrete necessariamente avere fra le mani le Materia Ruba o Scippo. Non potrete acquistarle da nessuna parte, quindi vi farà comodo sapere, con le prossime righe, come ottenerle. Prima di svelarvelo, però, vi suggeriamo anche di ottenere i Guanti del Ladro, un equipaggiamento che permette sempre di ottenere un oggetto quando si usa Ruba o Scippo, e che potrete ottenere come ricopensa dalle missioni 7-4-2 e 9-3-5, oltre che dal negozio nel Settore 7.

Potrete ottenere la Materia Ruba come ricompensa dalle missioni 7-4-1 e 8-3-6. Mentre Scippo (una sorta di versione potenziata che vi permette anche di danneggiare i nemici mentre li derubate) appare nella missione 1-1-6. Semplice no?

E poi c’è lei… Bimagia! | Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, guida alle migliori Materia

Bimagia è una Materiaa di supporto che permette a Zack di usare due magie consecutivamente tra quelle equipaggiate, raddoppiando però il costo in MP. Una piccola pecca quest’ultima, invero, ma piuttosto surclassabile se considerate con quale velocità potrete infliggere danni ingenti o recuperare grandi quantità di HP. Attenzione però: alcune Materia magiche, tipo Ultima, non hanno interazione con Bimagia. Tant’è, però, esistono magie elementali molto potenti da poter sfruttare.

Esistono tre modi di ottenere Bimagia. Il primo è completare la missione secondaria 9-4-1. Il secondo è trovare il Negozio Virtuale Ombra nel corso della missione 9-5-4 e acquistarlo per 30000 Gil. Il terzo, il più difficile e randomico, è ottenerla rubandola a un Makonoide, ma è un drop piuttosto raro e quindi ci sentiamo di sconsigliarvi questa opzione.

E queste erano, secondo noi, le migliori Materia da sfruttare in Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion.