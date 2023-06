CORSAIR iCUE: annunciati aggiornamenti software ed il plugin Elgato Stream Deck

Annunciati aggiornamenti per il software iCUE di CORSAIR con una nuova ottimizzazione ed il plugin per Elgato Stream Deck

CORSAIR (NASDAQ: CRSR) è un’azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed appassionati di PC. Quest’oggi ha presentato gli ultimi importanti miglioramenti del software CORSAIR iCUE: da oggi per gli utenti sarà ancora più semplice scaricare iCUE ed iniziare subito a personalizzare e controllare i propri sistemi. Con un installer più ridotto e grazie a dimensioni più snelle ed efficienti dei file. iCUE diventa ora più accessibile pur preservando tutta la sua potenza di controllo. Inoltre, il software iCUE ora è pienamente supportato sui dispositivi Elgato Stream Deck grazie ad un plugin dedicato ottimizzato. Combinando la potenza di iCUE con la versatilità di Stream Deck, attraverso l’impiego di nuove ed eleganti icone, avrete a portata di mano i controlli iCUE più all’avanguardia.

Dettagli sui nuovi aggiornamenti per il software iCUE di CORSAIR

Tramite l’installazione del nuovo software iCUE, sia le dimensioni dell’installer che quelle dei file specifici per ogni periferica o componente risulteranno significativamente inferiori. L’innovativa architettura modulare rileverà ed includerà solo le impostazioni necessarie ai vostri dispositivi connessi compatibili con iCUE, ottimizzando quindi le risorse di sistema. Qualora invece desideraste vivere un’esperienza iCUE più completa potrete: aggiungere moduli come ad esempio NVIDIA Broadcast, il controllo dell’illuminazione esterno intelligente e integrazioni per giochi RGB; oppure creare un’interfaccia di iCUE con un livello di personalizzazione superiore.

Elgato Stream Deck

Tutti gli appassionati di Elgato Stream Deck, grazie al recente plugin di CORSAIR iCUE, potranno controllare direttamente le impostazioni di iCUE tramite il dispositivo stesso. Ciò grazie all’app Stream Deck Mobile oppure utilizzando le funzioni Stream Deck integrate sui tasti macro delle tastiere CORSAIR supportate. Questo plugin aggiornato vi permette di modificare istantaneamente i profili di illuminazione, visualizzare le temperature o le statistiche dei componenti. Infine, vi permette di regolare la velocità delle ventole CORSAIR e le impostazioni predefinite del sistema di raffreddamento. Silenzia il microfono, regola le impostazioni di equalizzatore e audio surround e controlla NVIDIA Broadcast premendo semplicemente un tasto. Con i tasti Stream Deck potrete utilizzare un’ampia gamma di icone da adattare alla vostra configurazione, oppure potrete divertirti a personalizzare i tasti con le immagini scelte da voi.

Dichiarazioni in merito agli ultimi aggiornamenti per il software iCUE di CORSAIR

Attraverso il preziosissimo feedback dei nostri clienti siamo riusciti a personalizzare iCUE sulla base delle loro esigenze, migliorando l’esperienza utente: è una priorità che abbiamo preso a cuore,

ha dichiarato Bertrand Chevalier, Executive Vice President e General Manager of Gaming.

Grazie a questi aggiornamenti, i tutti appassionati potranno approfittare di un’esperienza ancora più snella ed intuitiva che permetterà loro di creare la configurazione che hanno sempre sognato in termini di illuminazione RGB, gaming o streaming.

Con questi miglioramenti nell’esperienza di iCUE, gli utenti potranno sperimentare un setup realmente unificato, con il massimo della semplicità e della velocità.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti per il software iCUE di CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).