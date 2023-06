CORSAIR: arriva la nuova DOMINATOR TITANIUM DDR5

Vi presentiamo la nuovissima memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5. Un connubio tra qualità e prestazioni

CORSAIR (qui per maggiori info) è azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed appassionati di PC. Oggi ha presentato un nuovo prodotto che si aggiunge alla pluripremiata linea di memorie: la memoria DOMINATOR TITANIUM DDR5. Realizzata con alcuni dei CI DDR5 più veloci e sfruttando la tecnologia brevettata di raffreddamento DHX per raggiungere un migliore potenziale di overclocking. La DOMINATOR TITANIUM prosegue l’eredità dell’iconica serie DOMINATOR con un nuovo design straordinario e prestazioni eccellenti.

Dettagli sulla nuova CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5

Combinando un design elegante e l’impiego di materiali e componenti di alta gamma, la memoria DOMINATOR TITANIUM DDR5 sarà disponibile per le piattaforme Intel e AMD. Inoltre è compatibile con i profili Intel XMP 3.0 quando abbinata a processori Core di 12° e 13° generazione. Oppure con i profili AMD EXPO con CPU Ryzen 7000, assicurando quindi con un paio di clic la gestione semplificata dell’overclocking sulle piattaforme compatibili. La memoria DOMINATOR TITANIUM utilizza 11 splendidi LED RGB regolabili singolarmente, in grado di riprodurre effetti di illuminazione straordinari. È possibile inoltre sfruttare ulteriori combinazioni avanzate di luci e sincronizzarle con il resto dei componenti di sistema impostandole tramite il software proprietario CORSAIR iCUE Murals. Così da creare scene di illuminazione sincronizzata che si adattano in tempo reale a musica, scene di gioco oppure ai film.

Una nuova, entusiasmante, peculiarità della memoria DOMINATOR TITANIUM è quella di poter sostituire completamente le barre superiori. Permettendo agli utenti di personalizzare i propri moduli per ottenere un look specifico. Ad esempio, chi desidera uno stile minimalista o classico può realizzarlo senza problemi. Ciò utilizzando i Kit Accessori lamellari per sostituire le barre superiori RGB con barre lamellari, ottenendo quindi un aspetto elegante che si rifà all’iconico stile DOMINATOR originario.

La DOMINATOR TITANIUM sarà in grado di raggiungere velocità eccezionali fino a 8.000 MT/s e capacità di archiviazione fino a 192 GB (4x 48 GB). Tutto con latenze CAS pari a 30 su alcuni prodotti specifici. CORSAIR festeggerà il lancio dell’ultima versione della memoria DOMINATOR con un’edizione limitata di kit “First Edition”. Queste offrono moduli con tempi ridotti e frequenze superiori. Se voleste quindi assicurarvi un pezzo di storia CORSAIR, fate in fretta: i kit sono limitati a 500 esemplari e sono numerati singolarmente.

Caratteristiche delle nuove memorie CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5

Come per tutte le memorie CORSAIR DDR5, anche i moduli DOMINATOR TITANIUM sono costruiti con chip di memoria selezionati scrupolosamente. Ciò per assicurare frequenze elevate e costanti, nonché PCB di qualità superiore in grado di garantire un segnale stabile e di qualità eccellente. Un elegante e resistente dissipatore di calore in alluminio consente di raffreddare i chip dissipando il calore generato dalla memoria. Oltre a valorizzare il look moderno di ogni sistema. La garanzia a vita limitata è pensata per offrire la massima serenità, garantendo la durata di ogni nuova memoria durante tutto il ciclo di vita del tuo PC e anche dei tuoi prossimi sistemi.

Disponibilità, garanzia e prezzi

I kit CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 saranno disponibili a partire da luglio 2023 nello store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati. La memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 è coperta da una garanzia limitata ed è supportata dall’assistenza clienti globale, nonché dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. Per i prezzi aggiornati della memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove memorie CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).