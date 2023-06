Acer: presentato al Computex il nuovo Predator Triton 16

Al Computex è stato svelato il nuovo notebook da gaming Acer Predator Triton 16, un concentrato di tecnologia per prestazioni elevate

Acer ha annunciato al Computex il nuovo Predator Triton 16 (PT16-51), il notebook ideale per il gaming e il lavoro, dotato dei più recenti processori Intel Core di 13ª generazione, della GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop e fino a 32 GB di RAM DDR5, oltre a una serie di funzionalità per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di giocatore. Per garantire il raffreddamento dei componenti vitali durante le sessioni di gioco, le soluzioni termiche avanzate del portatile combinano due ventole 3D AeroBlade di quinta generazione, l’ottimizzazione Vortex Flow e la pasta termica in metallo liquido sulla CPU, il tutto racchiuso in un sottile chassis in metallo.

Il nuovo portatile gaming è sottile e dotato di un’enorme potenza di calcolo, grazie ai processori Intel Core i9 di 13a generazione, supportati da una nuova architettura a core ibrido con una frequenza turbo massima di 5,4 GHz. La CPU lavora fianco a fianco con la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, insieme a NVIDIA DLSS 3 e al suo pacchetto di funzionalità della tecnologia Max-Q per migliorare il ray-tracing e le prestazioni generali. I giocatori possono contare su un incremento delle prestazioni ancora maggiore, poiché il notebook può essere configurato con un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 5200 MHz e fino a 2 TB di unità SSD PCIe M.2 in configurazione RAID 0.

Il nuovo Triton 16 assicura un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display IPS da 16 pollici (16:10) WQXGA 2560 x 1600, che offre una luminosità di picco di 500 nit e un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz su cornici ridotte. Garantisce, inoltre, una gamma di colori DCI-P3 al 100% e il supporto di NVIDIA Advanced Optimus e NVIDIA G-SYNC per immagini fluide e brillanti, in grado di catturare tutta l’intensità dei titoli più complessi.

Per aiutare i giocatori a essere pronti a ogni battaglia, il portatile sfrutta capacità termiche all’avanguardia, evidenziate da un sistema a doppia ventola con ventole metalliche AeroBlade 3D di quinta generazione personalizzate. La tecnologia Vortex Flow consiste in heat pipe dedicate e feritoie per mantenere sotto controllo la temperatura interna, mentre la pasta termica in metallo liquido sulla CPU consente una migliore dissipazione del calore che mantiene la macchina al massimo delle prestazioni.

Connettività e controllo perfetti

I giocatori hanno sempre il pieno controllo grazie al tasto PredatorSense, che consente di personalizzare in modo semplice l’illuminazione RGB, l’interfaccia utente e i sistemi di controllo della gestione tramite l’app di utilità PredatorSense dedicata. Oltre a Windows 11, Predator Triton 16 è dotato di Intel Killer DoubleShot Pro (E2600+Wi-Fi 6E 1675i) e di un’ampia gamma di porte che includono due porte USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, una porta USB Type-C con Thunderbolt 4 e un lettore di schede Micro SD.

Infine, il lettore di impronte digitali con supporto Windows Hello offre una maggiore protezione e accessibilità. La data d'arrivo sul mercato italiano per questo nuovo notebook da gaming è prevista per settembre. Tuttavia specifiche tecniche, prezzi e disponibilità potrebbero variare a seconda della regione.