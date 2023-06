ASUS Republic of Gamers: in arrivo ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000

ASUS Republic of Gamers porta il gaming online al next level con ROG Rapture GT6 e Rapture GT-AXE16000. Il primo sistema Wi-Fi Mesh ROG per reti gaming premium, copertura fino a 540 metri quadrati e velocità fino a 10.000 Mbps

ROG Rapture GT-AXE16000, arricchisce l’offerta networking gaming con un modello al vertice della gamma ROG: il primo router gaming Wi-Fi 6E quad-band al mondo. Con prestazioni efficienti! Rapture GT6 è il sistema mesh Wi-Fi 6 Tri-band espressamente progettato per il gioco con backhaul dedicato e canali a 160 MHz per velocità fino a 10.000 Mbps.

Spettro UNII-4 ampliato, perchè sfrutta un ulteriore canale da 160 MHz ad alta potenza nella banda da 5 GHz che aumenta la capacità di backhaul del Wi-Fi mesh. Nove potenti antenne interne e la tecnologia ASUS RangeBoost Plus consentono a Rapture GT6 una generosa copertura del segnale, fino a 540 metri quadrati.

Rapture GT-AXE16000 integra la più potente CPU flagship quad-core Broadcom 2.0 GHz 64-bit associata al più recente chipset Wi-Fi 6E quad band. Doppie porte WAN/LAN da 10 Gbps, porta WAN da 2.5 Gbps e 4 porte LAN da 1 Gbps offrono la massima flessibilità per tutte le attività che richiedono una banda più larga.

Dettagli sui nuovi ASUS ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000

Questo sistema Wi-Fi 6 tri-band utilizza una sofisticata combinazione di componenti e software all’avanguardia; per assicurare la più ampia ed efficiente copertura eliminando ogni zona morta e offrendo velocità di download incredibilmente elevate, giochi a bassa latenza, sicurezza e protezione totale.

ROG Rapture GT6 può fornire una larghezza di banda fino a 10.000 Mbps, grazie a due bande da 5 GHz fino a 4.804 Mbps ciascuna e una banda da 2.4 GHz fino a 574 Mbps. Questa enorme ampiezza di banda può coprire fino a 540 metri quadrati grazie a nove antenne interne e alla tecnologia ASUS RangeBoost Plus.

C’è anche una porta WAN da 2,5 Gbps e un’aggregazione LAN. Nel frattempo, il DNA ROG si esprime nell’integrazione della accelerazione di gioco a tre livelli per prevenire il jitter, ridurre il ritardo, ridurre i ping e aumentare la velocità, consentendo esperienze di gioco memorabili!

Dal canto suo, ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 è il primo router gaming Wi-Fi 6E quad-band al mondo. Un degno successore del precedente modello a tripla banda. ASUS continua a guidare e innovare nell’hardware di rete, trasformando il panorama con un ecosistema Wi-Fi 6E completo.

Offre incredibili velocità fino a 16.000 Mbps ed è alimentato dal più recente chipset Wi-Fi e dalla CPU quad-core flagship di Broadcom 2.0 GHz a 64 bit; insieme alla tecnologia ASUS RangeBoost Plus per una maggiore e più efficace copertura. Progettato appositamente per il gaming, il GT-AXE16000 sfoggia un design audace con un effetto a specchio “infinito” sulla parte superiore dello chassis; che aggiunge un tocco unico ai molteplici effetti di illuminazione Aura RGB.

ASUS ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000: un look tutto nuovo, audace e funzionale per il GT6

Il ROG Rapture GT6 è stato sviluppato pensando a forma e funzionalità premium. Adotta un design elegante, caratterizzato dalle numerose antenne che sono state spostate dall’esterno al suo interno. Il suo stile futuristico e al tempo stesso dinamico e aggressivo è sottolineato dal logo Aura RGB, dalle ampie prese d’aria e dal noto claim ROG “For those Who Dare” inciso lateralmente.

In alto e in basso, le griglie di ventilazione sono allineate con i dissipatori di calore all’interno al fine di sfruttare moti convettivi e un flusso termico ideale. Il nuovo Rapture GT6 è disponibile in due varianti di colore: oltre alla versione standard Black, l’esclusiva edizione Moonlight White è perfetta per chi preferisce un’estetica fresca e originale.

Il ROG Rapture GT6 presenta nove antenne interne, invece delle solite otto. La nona è una Smart Antenna progettata per rilevare le direzioni ottimali di arrivo del segnale per le connessioni di backhaul, per migliorare la connettività mesh ed eliminare le zone morte Wi-Fi.

ROG RAPTURE GT6: spettro UNII-4 ad alta capacità e sicurezza totale

I più recenti router ROG Wi-Fi 6 includono anche l’accesso alla banda da 5.9 GHz di nuova introduzione, sotto forma di un terzo canale da 160 MHz ad alta potenza. La banda a 5.9 GHz è stata riservata esclusivamente ai router wireless più recenti, quindi gli utenti con dispositivi Wi-Fi compatibili possono godere di meno interferenze di connessione rispetto a quanto possibile finora.

ROG Rapture GT6 offre anche un nuovo pacchetto di sicurezza di rete con più funzionalità che mai. ASUS Instant Guard consente agli utenti di sfruttare questo sistema mesh come tunnel VPN quando si ha bisogno di connettività sicura in movimento ma si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche.

Con la nuova versione di Instant Guard 2.0, le connessioni protette possono ora essere condivise anche con amici e familiari, tramite un semplice collegamento URL. In più, la funzione Navigazione Sicura filtra i contenuti indesiderati dai risultati dei motori di ricerca per un’esperienza di navigazione più adatta anche alle famiglie.

Ultimo elemento, ma non meno importante, gli abbonamenti per Instant Guard e ASUS AiProtection sono forniti agli utenti ed aggiornati gratuitamente per tutta la vita dei router ASUS.

ASUS ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000: GT-AXE16000 il primo router gaming Wi-Fi 6E quad-band al mondo

Il ROG Rapture GT-AXE16000 definisce una nuova pietra miliare nel settore. Già annunciato come il primo router gaming Wi-Fi 6E quad-band al mondo, è alimentato dai più recenti e potenti CPU quad-core da 2.0 GHz e 64-bit e chipset Wi-Fi di Broadcom. Per offrire prestazioni davvero premium in grado di soddisfare le esigenze anche dei gamer più esigenti.

Il throughput di rete massimo è stato incrementato fino al 18% rispetto alla precedente piattaforma WiFi 6; per una reattività davvero fulminea, trasferimenti di dati accelerati e un’esperienza di gioco ottimizzata.

ROG Rapture GT-AXE16000 ha due porte WAN/LAN da 10 Gbps a doppia funzione, quattro porte LAN da 1 Gbps e una porta WAN da 2,5 Gbps. Questa grande flessibilità e ampia dotazione delle porte di rete permette ai gamer di sfruttare un’enorme larghezza di banda per connettere tutti i loro dispositivi cablati; oltre che per accedere a connessioni Internet ad altissima velocità.

Novità

Il nuovo router supporta sia l’aggregazione LAN che WAN, quindi le porte possono anche essere combinate insieme per una larghezza di banda ancora maggiore. Questo è in genere un ottimo metodo per fornire larghezza di banda extra a dispositivi di rete cablati come NAS o PC desktop. Le doppie porte WAN consentono agli utenti con conoscenze più avanzate di creare anche doppie connessioni Internet utilizzando due diversi ISP.

Con ben quattro bande di frequenza disponibili su ROG Rapture GT-AXE16000, i gamer possono dedicare ciascuna banda a diversi dispositivi per connessioni Wi-Fi più veloci e reattive. Consente inoltre, opzioni di configurazione ancora più flessibili per la connessione di router compatibili con ASUS AiMesh per creare un sistema diffuso in tutta la casa.

Per impostazione predefinita, una delle due bande da 5 GHz di GT-AXE16000 è utilizzata come connessione di backhaul dedicata al router centrale. In alternativa, con nodi Wi-Fi 6E AiMesh gli utenti possono configurare una connessione backhaul a 6 GHz. Fornendo una trasmissione veloce e senza interferenze tra i diversi nodi, per un’esperienza mesh ottimizzata.

ROG RAPTURE GT-AXE16000: progettato per il gaming

Per regalare la più esclusiva esperienza e atmosfera gaming, ROG Rapture GT-AXE16000 esibisce uno stile dinamico e audace. L’effetto a “specchio infinito” sulla parte superiore della scocca aggiunge un tocco unico, che ben si combina con i molteplici effetti di illuminazione Aura RGB.

ROG Rapture GT-AXE16000 ottimizza il traffico gaming in ogni step del suo percorso, dal PC fino al server di gioco. L’esclusiva accelerazione gaming a tre livelli stabilizza le connessioni per prevenire il jitter, ridurre il ritardo, ridurre il ping e aumentare la velocità complessiva per esperienze di gioco realmente straordinarie.

La funzione VPN Fusion permette invece di attivare in contemporanea sia una connessione VPN sia una normale connessione Internet. Quindi, anche se alcuni utenti sulla rete devono utilizzare connessioni protette in VPN, gli altri utenti della stessa rete possono comunque godere della massima velocità di gioco.

Il nuovo ROG Rapture GT-AXE16000 non è solo sinonimo di performance pure e prestazioni allo stato dell’arte, ma garantisce anche assoluta sicurezza e protezione totale. Le firme di sicurezza automatiche e regolarmente aggiornate aiutano a proteggere dalle minacce di Internet tutti i dispositivi connessi; inclusi quelli domotici sprovvisti di protezione autonoma, e i dati personali.

ASUS Instant Guard utilizza la tecnologia VPN per creare un tunnel protetto per il traffico dati verso il GT-AXE16000; aggiungendo così un’affidabile funzione di sicurezza per qualsiasi connessione Wi-Fi pubblica.

Prezzi e disponibilità

ROG Rapture GT-AXE16000 e ROG Rapture GT6 sono disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e presso gli altri principali Partner commerciali ASUS.

Il prezzo consigliato al pubblico è rispettivamente di 679,00 € IVA inclusa, 349,99 € IVA inclusa per la confezione da un nodo del ROG Rapture GT6 e 619,99 € IVA inclusa per la confezione da due nodi. Entrambe le opzioni del ROG Rapture GT6 sono disponibili sia nella colorazione standard Black che Moonlight White.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi ASUS ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).