Crash Team Rumble: disponibile la visione competitiva delle Isole Wumpa!

Punti da segnare per un’esperienza competitiva da sognare: Crash Team Rumble, dopo anni ed anni di rumor, è finalmente disponibile!

Il tempo trascorso in snervante attesa, per i fan del marsupiale, è stato senza dubbio interminabile, ma Crash Team Rumble, dopo aver dato alla scena speculativa abbastanza tempo da scolpirne il nome provvisorio Wumpa League nel marmo, è disponibile. Il gameplay che abbiamo avuto modo di amare per anni (duologia di Radical Entertainment permettendo) si ripresenta ora in chiave competitiva, strizzando l’occhio sia agli appassionati di platforming che agli amanti dei MOBA. Ci si affronta dunque in squadre da quattro, con altrettante console tra cui scegliere. Il titolo è infatti fruibile su PS4, PS5, Xbox Series X/S ed Xbox One. Lo scopo è sempre lo stesso: mettere al sicuro i frutti Wumpa raccolti nel corso delle varie partite. E se la nostalgia per gli anni ’90 non bastasse, il cronista italiano durante le partite è il leggendario Pietro Ubaldi.

Crash Team Rumble, ora disponibile uno spinoff competitivo incredibile

Rispetto al concetto “Everyone is Here” con cui si è concluso Racing: Nitro-Fueled, il roster iniziale disponibile in Crash Team Rumble si limita all’essenziale. Gli eroi giocabili sono l’eponimo Crash, la sorella Coco, i malvagi Neo Cortex e Nitrus Brio e, attingendo a piene mani dalle incarnazioni viste in It’s About Time, anche Dingodile, Tawna e N. Tropy. Trova inoltre posto la prima entità nonbinaria del franchise, ovvero Catbat. Così come i personaggi, però, anche le prime nove arene intendono rimpolpare i numeri con i contenuti aggiuntivi che verranno rilasciati a scaglioni con il passare delle varie stagioni. Nella prossima, ad esempio, faranno il loro debutto giocabile “a piedi” i boss Ripper Roo ed N. Gin. Le mosse esclusive per ogni eroe ne possono fare un Marcatore, un Difensore o un Potenziatore. La cosa importante è raccogliere il maggior numero di frutti Wumpa!

