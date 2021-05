Disponibile il trailer ufficiale italiano di The Night House-La Casa oscura, thriller psicologico diretto da David Bruckner. Con protagonista Rebecca Hall sarà distribuito dalla The Walt Disney Company Italia. Disponibile nelle sale italiane dal 16 settembre

Presentato al Sundance Film Festival, disponibile il trailer ufficiale del nuovo thriller psicologico americano diretto da David Bruckner (già noto nel panorama horror per aver diretto Il rituale), un thriller carico di tensione e mistero con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione.

Con protagonista la nota attrice Rebecca Hall nei panni di una giovane vedova tormentata da pesanti e inquietanti misteri e segreti.

Prodotto da David S. Goyer con la sceneggiatura di Ben Collins e Luke Piotrows, sarà disponibile nelle sale italiane il 16 settembre. Distribuito dalla The Walt Disney Company Italia.

Di seguito il trailer ufficiale italiano:

Trama e dettagli| The Night House-La casa oscura: il trailer del thriller con Rebecca Hall

Un suggestivo trailer italiano. Completamente immersi nella natura più pura e profonda con un’apparente senso di tranquillità, un’improvvisa scossa di angoscia e solitudine si fanno strada alla visione.

La protagonista una giovane vedova, Beth (Rebecca Hall) a seguito della morte del marito suicida; si ritrova a vivere da sola nella casa in riva al lago da loro costruita con tanto amore. Scossa dalla morte di lui cerca di farsi forza e andare avanti, ma improvvise visioni iniziano a tormentarla. Contro tutto e tutti inizia a cercare delle risposte, portando sotto la luce scomode verità soprattutto in memoria nel defunto marito. Inquietanti segreti si fanno avanti mettendo in discussione ogni certezza e sicurezza fin’ora possedute.

Figurano a fianco dell’attrice Hall, Stacy Martin, Sarah Goldberg, Vondie-Curits Hall.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie televisive!