Scarlet Nexus: demo in arrivo su Xbox Series X/S

Manca circa un mese all’uscita di Scarlet Nexus, il nuovo RPG di casa Bandai Namco, e sin dal suo annuncio non sono mancate preview e trailer dedicati a questa nuova IP. Si avvicina, però, anche il momento in cui i giocatori potranno testare in anteprima il gioco, dato che il publisher nipponico ha confermato l’arrivo di una demo, che sarà disponibile inizialmente solo per Xbox Series X/S.

Scarlet Nexus: in arrivo una demo su Xbox Series X/S

La conferma della demo di Scarlet Nexus ci arriva grazie ad un tweet comparso sull’account ufficiale del gioco, tramite il quale apprendiamo che questa versione preliminare sarà disponibile al momento solo Xbox Series X/S. L’annuncio è stato anche accompagnato da un video di gameplay, tramite il quale è possibile dare un’occhiata anche alle abilità psichiche dei vari personaggi, che potranno essere impiegate per scagliare oggetti contro gli avversari. Sarà possibile, ad esempio, raccogliere un macigno e spezzarlo in due, il tutto accompagnando l’azione con lo stick del pad, come se fosse un quick time event.

Alla base del gioco, inoltre, troveremo lo Struggle Arms System (SAS), che ci permetterà di utilizzare le abilità psichiche dei nostri compagni, che comunque non si limiteranno a poteri elementali, ma permetteranno anche di fornire un supporto attivo alla squadra.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l'appuntamento sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile a partire dal prossimo 25 di Giugno, nelle versioni Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC.