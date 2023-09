Il quarto film dell’anime Puella Magi Madoka Magica è stato annunciato, scopriamo quindi il primo trailer e la data d’uscita

Finalmente il gruppo delle nostre maghette preferite sta per tornare. In occasione dell’Aniplex Online Fes, il festival annuale dedicato ai nuovi progetti distribuiti da Aniplex, un’azienda sussidiaria di Sony, sono state annunciate numerose novità, ma una in particolare ha destato la nostra attenzione. Stiamo parlando del nuovo capitolo cinematografico di Puella Magi Madoka Magica. Il canale YouTube ufficiale di Aniplex ha già messo a disposizione degli utenti un primo trailer, che vi proponiamo di seguito.

Il nuovo capitolo | Puella Magi Madoka Magica: il trailer e i primi dettagli sull’uscita

Puella Magi Madoka Magica The Movie: Walpurgisnacht: Rising- sarà il sequel ufficiale del terzo film del franchise, Puella Magi Madoka Magica – La storia della ribellione. Il nuovo film, diretto da Yukihiro Miyamoto è stato creato da Magica Quartet, con a capo Akiyuki Simbo e sceneggiato da Gen Urobuchi, di Nitroplus. Al disegno dei personaggi originali ha lavorato Ume Aoki, mentre il disegno dei personaggi dell’animazione è stata opera di Junichirō Taniguchi. Aoi Yūki, Chiwa Saito, Kaori Mizuhashi, Eri Kitamura e Ai Nonaka torneranno nel ruolo delle nostre amate maghe; rispettivamente Madoka Kaname, Homura Akemi, Mami Tomoe, Sayaka Miki e Kyōko Sakura.

Data d’uscita

Non abbiamo ancora una data certa su quando il nuovo film sarà disponibile. Quello che possiamo anticiparvi, è che il nuovo capitolo uscirà nell’inverno 2024. I fan dovranno quindi attendere con un po’ di pazienza il ritorno delle avventure di Madoka Kaname, la studentessa delle medie che si ritrova catapultata, assieme all’amica Sayaka Miki in una nuova realtà, fatta di giovani maghe che combattono temibili streghe. Del mondo di Madoka vi abbiamo parlato in una puntata del nostro appuntamento settimanale Anime Breakfast (che qui potete recuperare). Un successo che vi consigliamo caldamente di recuperare, se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dai soliti anime per bambine, con protagoniste un gruppo di amiche dai poteri magici.

