Anime Breakfast | Puella Magi Madoka Magica: la rivoluzione delle ragazze magiche

In questa nuova settimana di Anime Breakfast ci spostiamo di genere, andando verso quello del Mahou Shojo: torniamo al 2011, torniamo a Puella Magi Madoka Magica

Do not forget. Always, somewhere, someone is fighting for you. As long as you remember her, you are not alone.

Quando gli appassionati di anime, compresa la sottoscritta, nel 2011 si approcciarono al primo episodio di Puella Magi Madoka Magica, tutto si sarebbero aspettati tranne che ritrovarsi in una spirale di dolore e profonda rassegnazione. Creato dal Magica Quartet, team di produzione composto da Akiyuki Shinbo, Yukihiro Miyamoto, Gen Urobuchi e Ume Aoki, l’anime è composto da dodici, estenuanti e sempre più trascinanti episodi. Vogliamo approfittare di Anime Breakfast (dopo Nadia, Rossana ed Evangelion) per parlarvene, a distanza di ben dodici anni, perché il segno lasciato è quantomai indelebile. Così come le cicatrici dell’anima. Benvenuti, anzi, bentornati!

Madoka Magica nasce come rivisitazione del genere delle “magi-girl” (magical girl), la cui punta di diamante rimane ancora Sailor Moon, solitamente caratterizzato da comparti narrativi leggeri, spensierati e soprattutto stereotipati. Rivisitazione in che senso? Letterale. Nel corso della serie vengono completamente distrutti tutti gli schemi del genere, riformulando una sceneggiatura tanto oscura quanto avvincente e che mette nel piatto i concetti di sacrificio, amicizia e destino. Partiamo però dalle basi.

La storia segue le vicende di Madoka Kaname, una normalissima e altrettanto banale adolescente, e la sua amica Sayaka Miki. Le giovani vengono in contatto con una misteriosa (e carinissima) creatura di nome Kyubey, che offre loro la possibilità di diventare delle Ragazze Magiche, dotate dunque di poteri sovrannaturali e che combattono contro creature oscure che Kyubey chiama streghe. Qual è il costo di tutto ciò? Combattere fino alla morte o trasformarsi in streghe. Ecco, avete capito il piglio della narrazione. Non vogliamo svelarvi oltre, in merito, perché la serie è molto breve e la sua trama orizzontale si sviluppa velocemente, con diversi colpi di scena e molti momenti tragici.

A caratterizzare Madoka Magica, oltre alla narrazione a tratti discutibile in quanto a intensità, interviene anche lo stile artistico unico il cui design è firmato dal genio di Ume Aoki, che si è fatta ufficialmente conoscere proprio con questa opera. Il chara design è distintivo, in quanto si mette in dura contrapposizione con l’oscurità degli eventi narrati, utilizzando per la realizzazione di tutte le Ragazze Magiche uno stile estremamente “moe” e delicato. Mentre, in contrapposizione, le streghe le che le Puelle combattono sono rappresentate in modo completamente astratto e a tratti pischedelico, combinando fra loro forme bizzarre e colori vivi.

Oltre alla serie, di Madoka Magica esistono anche tre film. I primi due, Beginnings ed Eternal, sono datati 2012 e ripercorrono, modificandone alcuni eventi, i primi otto episodi della serie. Rebellion, invece, datato 2013, è un sequel diretto degli eventi narrati e pone un ulteriore punto di chiusura alle vicende di Madoka. Il successo di Puella Magi Madoka Magica ha consentito alla serie di diventare un vero e proprio nuovo punto di svolta per il genere delle magical girl, influenzandone gli sviluppi successivi e dimostrando che storie di questo tipo non devono necessariamente essere melense e basate su tematiche stereotipate, ma possono affrontare concetti complessi e profondi.

Principale tema della serie è sicuramente quello del Sacrificio, posto come assolutamente necessario per le protagoniste, così come per l’umanità intera. Le giovani sono chiamate sin da subito a compiere scelte difficili, dolorose e che richiedono per l’appunto il sacrificio della propria felicità (e potenzialmente della loro stessa esistenza) per proteggere chi amano. Si pone dunque anche al centro della narrazione il concetto di Moralità e delle conseguenze delle proprie azioni. Il bene e il male non sono concetti così agli antipodi, ma si mescolano in una realtà grigia e in cui gli eroi possono tranquillamente trasformarsi in mostri.

Le relazioni fra le magi-girl sono altrettanto centrali e il tema dell’Amicizia funge da perno per tutta la narrazione, dall’inizio alla fine. I legami fra le giovani sono messi in dura difficoltà dagli eventi, che potranno essere effettivamente affrontati esclusivamente fidandosi l’una dell’altra e, soprattutto, aiutandosi. Il conflitto non sarà solo esterno, però: le ragazze si ritroveranno ad affrontare anche i loro demoni interiori, in una sorta di psicanalisi che pone al centro la natura stessa dell’essere umano, complesso e duale in ogni ambito della sua esistenza.

Infine: il Destino. La volontà di autodeterminarsi di Madoka e delle altre magical girl si scontra contro il muro del Destino, che sembra, in prima battuta, quasi essere ineluttabile e immodificabile. La capacità delle protagoniste di cercare un’altra strada, di trovare il proprio percorso e modificare quindi la predestinazione loro imposta sarà la chiave di volta per un finale veramente… magico.

Termina qui questa nostra nuova puntata di Anime Breakfast, in compagnia stavolta di Puella Magi Madoka Magica. Una serie che ha saputo rivoluzionare un genere, che piaccia o meno, e che ha posto nuovi standard per le Magical Girl che sono arrivate e che verranno in futuro. Consigliatissima per gli amanti del genere, ma anche per chi cerca una storia matura, oscura e sfaccettata, con personaggi sicuramente interessanti e un design… unico.

E questo è tutto quello che avevamo da dire su Puella Magi Madoka Magica. Fateci sapere se conoscete la serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

