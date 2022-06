Mustang, le uscite home video di giugno 2022

Stasera, pronti per consigliarvi le migliori uscite in home video da parte di Mustang, che ci accompagnerà nelle calde giornate di Giugno

Si comincia il 7 giugno con un emozionante thriller dei sentimenti.

After Love

Amore, famiglia, segreti e bugie si fondono e danno vita ad After Love di Aleem Khan. vincitore del premio Bafta 2022 per la migliore attrice protagonista. Possiamo trovarlo in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital.

Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica – Allerta Rossa in Africa Nera

Presentato al Festival di Cannes 2021, come evento di chiusura abbiamo Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica – Allerta Rossa in Africa Nera con la regia di Nicolas Bedos. Un nuovo, divertente capitolo della spy story comica con protagonista il premio Oscar Jean Dujardin nei panni di uno stravagante e improvvisato 007. Disponibile in Dvd ed. Mustang/I Wonder.

La Notte più Lunga dell’Anno

Invece direttamente dal 39° Torino film Festival 2021 abbiamo La Notte Più Lunga dell’Anno, con la regia di Simone Aleandri, vede gran parte dei migliori attori del cinema italiano: Ambra Angiolini, Mimmo Mignemi, Luigi Fedele, Nicolò Galasso, Massimo Popolizio, Alessandro Haber. Metteranno in scena l’intrecciarsi di ben quattro vicende personali diverse, sullo sfondo della provincia italiana. Possiamo godercelo in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital.

Crescendo#MakeMusicNotWar

Sempre per il 7 giugno, possiamo gustarci: Crescendo#MakeMusicNotWar di Dror Zahavi, inno al potere della musica e alla sua capacità di creare ponti anche dove ogni tipo di comunicazione sembra impossibile. Possiamo trovarlo in Dvd ed. CG/Satine e On Demand su CG Digital.

Per la collana riscoperte e nuove edizioni 4 grandi ritorni ci aspettano per il 7 giugno.

Infernal Affairs

Iniziamo con Infernal Affairs, la trilogia cult di Andrew Lau e Alan Mak che ha ispirato Scorsese. Ci aspetta in un imperdibile box da collezione che unisce 3 dvd o 3 blu rayed. CG/Tucker/Far East.

L’Amore Attraverso i secoli

L’Amore Attraverso i secoli, un grande cast al femminile per raccontare il mestiere più antico del mondo. Diretto da sei grandi maestri del cinema Godard, Indovina, Bolognini, De Broca, Autant-Lara, Pfeghar, noi potremo guardarcelo in Dvd da Master in alta definizione ed. Mustang/Medusa.

Il ritorno di Luigi Zampa

Grazie a Mustang tornano disponibili due commedie di Luigi Zampa: Bello, onesto, emigrato in Australia Sposerebbe Compaesana Illibata, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, e Anni Ruggenti con Nino Manfredi. Disponibile in ed. Mustang/ Medusa.

Oceano

Dalla prestigiosa library Grimaldi CG pubblica per la prima volta in dvd il film introvabile di Folco Quillici: Oceano. Dal celebre documentarista, giornalista e scrittore, finalmente sugli schermi di casa nostra.

Seance – Piccoli Omicidi tra Amiche

Dal 21 giugno pronti ad immergerci in un horror a tinte gialle in un liceo degli anni ’70! un mix veramente pazzesco con protagonista Suki Waterhouse, nuova scream queen! anche questo disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler.

I Cassamortari

Claudio Amendola torna, per la terza volta, dietro la macchina da presa per regalarci la dissacrante commedia I Cassamortari, con un cast davvero stellare che comprende anche il cantante, leader dei Litfiba, Piero Pelù. La pellicola sarà disponibile in Dvd ed. CG/Visione On Demand su CG Digital.

Lizzie e Red, Amici Per Sempre

Un topolino ed una volpe, nemici naturali, diventano amici per un divertente cartone animato per tutta la famiglia, Lizzie e Red, Amici Per Sempre ci trasporteranno in un’avventura divertente, coraggiosa e colorata. Lo troveremo in Dvd ed. CG/Adler.

Dio è in Pausa Pranzo

Con Dio è in Pausa Pranzo, di e con Michele Coppini, siamo pronti a farci contagiare dalle risate grazie alla variante comica della commedia drammenziale. Nel cast, il grande ritorno al cinema di Athina Cenci. Disponibile in Dvd ed. Mustang.

Anche il 21 giugno ha le sue uscite per la serie riscoperte e nuove edizioni.

Quei Quattro Bravi Ragazzi

Iniziamo da film cult di Claudio Camarca con Michele Placido. Quei Quattro Bravi Ragazzi per la prima volta in dvd. Mustang propone un’inedito che ritrae la gioventù bruciata dell’Italia all’inizio degli anni ’90.

Il ritorno di Alberto Sordi

In ed. Mustang/Medusa, ritroviamo Alberto Sordi protagonista della commedia grottesca di Dino Risi, Il Vedovo, e della commedia di Nanni Loy, Detenuto in Attesa di Giudizio.

E per concludere… due grandi classici!

Grazie a Surf Film CG pubblica in dvd due grandi classici da tempo assenti dal mercato: Il Riposo del Guerriero di Roger Vadim con Brigitte Bardot e l’esordio del maestro Franco Zeffirelli, Camping, con Nino Manfredi.

