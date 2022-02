Come creare un algoritmo per vincere alle scommesse

Sogni di diventare bravo con le scommesse sportive? In questa guida ti sveliamo come costruire un algoritmo per azzeccare le scommesse

Hai deciso di lanciarti nel mondo delle scommesse sportive e dopo aver cercato i migliori siti scommesse dove giocare ti stai chiedendo se esiste un metodo sicuro per vincere alle scommesse. Andiamo dritti al punto dicendoti che costruire un algoritmo del genere non è così semplice. Sono infatti richieste buone competenze matematiche e molto tempo a disposizione.

Detto questo, entriamo subito nel vivo di questa guida su come creare un algoritmo per le scommesse.

Cos’è un algoritmo per scommesse?

Creare un algoritmo per le scommesse significa ideare uno strumento che sia in grado di determinare in maniera corretta le probabilità relative a un evento. Un compito molto complesso che solamente i professionisti veri possono portare a termine. Infatti, sono necessarie moltissime competenze sullo sport e un’esperienza diretta con il mondo delle scommesse.

Gli algoritmi di scommesse sportive hanno molto a che vedere con quelli che vengono elaborati per la gestione del denaro nel mercato finanziario. D’altronde, i gestori di denaro di grande successo utilizzano gli algoritmi per elaborare i dati in modo più efficace e rimuovere l’errore umano. Non stupisce, dunque, che gli stessi vantaggi siano stati applicati al settore delle scommesse sportive.

Algoritmo per scommesse: da dove iniziare?

Alla base di tutto ci sono loro, i dati. Per creare un algoritmo per le scommesse dovrai avere a disposizione un’enorme quantità di dati. Dovrai analizzarli attentamente e creare il maggior numero di combinazioni possibili. Più dati avrai e più aumenterà la probabilità di fare una previsione azzeccata. Le combinazioni individuate dovranno ovviamente essere il più possibile affidabili e stabili, ovvero presentare il minor numero di errori.

Naturalmente per creare un algoritmo di questo tipo ti servirà molto tempo. Inoltre, dovrai avere buone competenze matematiche, in modo da riuscire a gestire i vari fogli di calcolo e le diverse fasi del progetto. Potrai anche rivolgerti a un laureato in matematica, che potrà affiancarti durante la creazione del tuo database.

Le conoscenze tecniche sono certamente importanti, ma quello che non dovrà assolutamente mancare è la passione per il mondo del betting: un punto da non sottovalutare se si vuole creare un algoritmo per scommesse vincenti.

Algoritmo per scommesse: come crearlo

Probabilmente se stai leggendo questo articolo è perché desideri trovare un modo sicuro per guadagnare con le scommesse. Come ti abbiamo anticipato, si tratta di elaborare un sistema di analisi vincente ed efficace che permetta di azzeccare il risultato di una gara. Ma cosa dovrai fare concretamente?

Per prima cosa dovrai cercare di capire come i bookmaker stabiliscono le quote e individuare i punti deboli delle piattaforme online di scommesse. Successivamente dovrai elaborare un sistema di analisi valutando attentamente lo stato di forma della squadra e dei singoli. Il modello dovrà ovviamente considerare ogni singolo match in maniera indipendente. Un’operazione niente affatto semplice e non sempre infallibile, ma niente paura: più la tua comprensione del mondo del betting diventerà profonda e più potrai compiere tale processo in modo rapido ed efficace.

Algoritmo per scommesse: alcuni suggerimenti utili

Esistono, ad ogni modo, alcuni accorgimenti che puoi prendere in considerazione per creare un algoritmo del genere, che vedremo di seguito.

Teoria della probabilità: per creare un algoritmo per scommesse valido e funzionante è utile avere una certa conoscenza della teoria della probabilità. Consultare degli esperti è utile per carpire qualche segreto da utilizzare per la creazione dell’algoritmo. Dedica del tempo per studiare l’argomento e abbinalo allo studio della matematica. Fogli di calcolo: un’ulteriore abilità da sviluppare riguarda la capacità di esercitarsi con i fogli di calcolo, come ad esempio Microsoft Excel o OpenOffice Calc. Conoscere tutte le funzioni di questo software permette di risparmiare tempo durante l’analisi e la manipolazione dei dati; perciò, il consiglio è focalizzarsi sullo studio di questo strumento. Conoscenza del settore: oltre alla capacità di analizzare attentamente i dati a disposizione e classificarli in modo da ottenere informazioni utili, dovrai anche sfruttare le tue conoscenze sportive. Hai una passione per un determinato sport? Allora farai bene ad iniziare con questa disciplina. Sicuramente il fatto di conoscere già le regole del gioco ti permetterà di partire avvantaggiato.

Competere con i bookmakers: è possibile?

Gli stessi siti di scommesse investono costantemente per elaborare algoritmi efficaci, in modo da assicurarsi delle rendite costanti.

Ad ogni evento viene quindi associato un “prezzo” che garantisce al bookmaker il massimo guadagno possibile. Cercare di individuare i punti deboli dei sistemi elaborati dai siti scommesse per la definizione delle quote è piuttosto complicato, ma non impossibile. Armandoti di pazienza anche tu potrai creare il tuo algoritmo per scommesse e cercare di battere i professionisti del settore.

Chi elabora gli algoritmi scommesse?

Abbiamo detto che per creare un algoritmo vincente per le scommesse ci vogliono tempo, dedizione e tante competenze relative al mondo del betting. Ovviamente, anche le conoscenze matematiche sono fondamentali. Emblematico, in questo senso, il caso dello studente del Politecnico di Torino che ha unito la sua passione per il calcio a quella per i numeri e l’informatica ed ha ideato degli algoritmi analizzando i dati sui gol, le performance dei calciatori, i tiri in porta e le posizioni, per arrivare a prevedere chi vincerà un match.

Riteniamo, dunque, che sia meglio delegare la creazione di un algoritmo per scommesse a chi ha buone conoscenze matematiche, invece di perdere tempo e denaro cercando di creare il proprio.

Esiste un algoritmo scommesse infallibile?

In questa nostra guida ti abbiamo parlato di cosa ci vuole per creare un algoritmo per scommesse vincenti. Tuttavia, un algoritmo di questo tipo non è un metodo infallibile e non permette di ottenere una vincita con le scommesse al 100%. Senza contare che la sua creazione è molto complicata, a maggior ragione se non hai competenze matematiche né tantomeno un budget da investire.

Esistono invece alcuni trucchi e suggerimenti che puoi seguire per aumentare le tue chance di vincere alle scommesse, che ti illustriamo di seguito.

Seguire la variazione delle quote: monitorare costantemente le quote dell’evento che si intende giocare può essere utile. Se una quota scende drasticamente, potrebbe essere conveniente giocarla. Confrontare i siti scommesse: alcuni bookmaker offrono quote più alte degli altri. Considerare le scommesse Live: sono tanti i bookmakers online che danno la possibilità di puntare una volta che l’evento è iniziato. Monitorare l’andamento può essere una strategia vincente. Sfruttare il bonus di benvenuto scommesse: alcuni bookmakers offrono bonus sul primo deposito, altri invece corrispondono un rimborso sulle perdite. Puoi scegliere il bonus in modo strategico: ad esempio un bonus cashback può proteggere contro strategie più rischiose. Selezionare con attenzione gli eventi su cui scommettere: è bene passare un bel po’ di tempo ad analizzare il palinsesto giornaliero e leggere le statistiche. Lasciare fuori la squadra del cuore: è fondamentale scommettere senza farsi prendere dall’emotività. Puntare sulla propria squadra preferita non è una buona idea.

Cosa pensano gli scommettitori degli algoritmi per scommesse?

Certamente la maggior parte degli scommettitori non ha a disposizione il tempo e le risorse necessarie alla creazione di un buon algoritmo scommesse. Ciascuno di essi avrà quindi sviluppato un proprio personale metodo di gioco, in grado di aumentare le probabilità di ottenere una vincita. In generale, gli scommettitori professionisti preferiscono effettuare poche giocate ma mirate, magari eseguendo uno studio approfondito. Inoltre, giocano in singola e non in multipla, dal momento che la probabilità di azzeccare una singola è maggiore rispetto a una multipla.

I professionisti delle scommesse hanno quindi le idee chiare: quando si scommette bisogna avere la capacità di guardare nel lungo periodo, senza farsi prendere dall’euforia del momento.

Conclusioni sugli algoritmi per scommesse sportive

Come abbiamo visto, creare un algoritmo per le scommesse è un’attività che richiede molto tempo. Inoltre, occorre avere buone competenze matematiche che non sono certamente alla portata di tutti. In alternativa, si possono sempre mettere in atto alcuni accorgimenti per aumentare la probabilità di vincere.