Il Gladiatore 2: ecco perché è stato scelto Paul Mescal

Vi spieghiamo perché la Paramount ad affidare a Paul Mescal il ruolo di Lucius, il protagonista de Il Gladiatore 2

Sembrerà strano ma la nomination all’Oscar non c’entra niente, né il provino dell’attore è stato così entusiasmante da dargli il ruolo. Non si è trattato neppure di una raccomandazione e neanche, per quanto noto, di un incontro casuale. Paul Mescal è stato scelto come protagonista de Il Galdiatore 2 per altri motivi molto divertenti.

Sappiamo che fin dal principio l’interprete principale de Il Gladiatore 2 non poteva essere Russell Crowe, perché il suo Massimo Decimo Meridio era morto alla fine dell’originale. Ridley Scott, d’accordo con la produzione, ha deciso che il protagonista doveva essere tale Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo e nel primo film aveva il volto di Spencer Treat Clark.

Perché è stato scelto Paul Mescal come protagonista de Il Gladiatore 2?

Per dare un volto a Lucius, Michael Ireland e Daria Cercek sono andati a vederlo a teatro, nel West End londinese, dove interpretava Stanley Kowalski in Un tram che si chiama Desiderio. E questo è quello che è successo, come racconta Daria Cercek a Variety:

Interpretava Stanley e c’erano diversi momenti in cui si toglieva la camicia e l’aria era elettrica. Le donne del pubblico esprimevano a gran voce il loro apprezzamento e noi abbiamo pensato: abbiamo trovato il nostro uomo.

Paul Mescal, che è diventato famoso nel 2020 con la miniserie Normal People, è stato candidato quest’anno all’Oscar come miglior attore protagonista per la sua performance in Aftersun. Ne Il Gladiatore 2 ci saranno anche Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Djimon Hounsou e Joseph Quinn, noto per aver impersonato Eddie Munson della quarta stagione di Stranger Things. Il sequel de Il Gladiatore dovrebbe uscire il 22 novembre 2024, sempre che lo sciopero degli attori non rallenti o blocchi la lavorazione.

