Recensione Gylt: bullismo e poco più

In questa recensione vi parleremo di Gylt, un action adventure dalle tinte horror che venne originariamente pubblicato esclusivamente per Google Stadia

Gylt è un titolo che nell’ormai lontano 2019 venne pubblicato da Tequila Works esclusivamente per Google Stadia. Purtroppo però, come di certo molti di voi già sapranno, il servizio di gaming on demand targato Google è stato chiuso definitivamente all’inizio di quest’anno, rendendo di fatto inaccessibili alcuni titoli.

Per fortuna però dopo la chiusura del servizio Tequila Works ha deciso di pubblicare il suo gioco anche su altri store e piattaforme, evitando così che svanisse definitivamente nell’oblio. Ora che Gylt è tornato finalmente disponibile abbiamo quindi deciso di scrivere questa recensione, così da aiutarvi a capire l’effettiva qualità di questo titolo quasi scomparso.

Bullismo 101 – Recensione Gylt

In Gylt vestirete i panni di Sally, una giovane ragazza costretta a fare i conti con il dramma della sparizione di sua cugina Emily. Emily è una ragazzina timida e taciturna che si era trasferita in città da poco e, come spesso accade in questi casi, suo malgrado è finita nel mirino dei bulli della scuola. Le ricerche della povera ragazza ormai si sono fermate ma la nostra protagonista però non è disposta ad arrendersi, e continua tutt’ora ad appendere manifesti per tutto il suo paesino.

Un giorno, a causa delle cattiverie dei suoi compagni di scuola, Sally si perderà nel bosco e finirà col raggiungere la misteriosa fabbrica abbandonata che svetta sulla città. Per tornare a valle deciderà quindi di prendere la vecchia funivia, ma purtroppo questa decisione le costerà caro. Questo mezzo infatti condurrà la ragazza in una versione distorta della sua città che, oltre ad essere completamente distrutta, pullulerà anche di temibili mostri.

Sally finirà quindi col vagare in questo mondo fino a quando sorprendentemente non si imbatterà in Emily, intenta a nascondersi all’interno della scuola per evitare le creature. La protagonista metterà quindi da parte le sue paure per lanciarsi all’inseguimento della cugina, in un tentativo disperato di riportarla nel mondo normale.

Da qui in poi il titolo proseguirà in modo abbastanza lineare, con Sally che durante la ricerca di Emily finirà col prendere coscienza di tutte le angherie che la cugina è stata costretta a sopportare. Purtroppo però nel complesso la trama risulta davvero molto banale e non è riuscita a coinvolgerci per nulla. Quello del bullismo è un tema che nel corso degli anni è stato trattato più e più volte, e purtroppo Gylt non è riuscito a farlo con particolari guizzi creativi. Tutti i già banali avvenimenti della storia infatti saranno narrati in maniera estremamente basilare e anche il principale colpo di scena finirà col risultare davvero telefonatissimo.

One girl army – Recensione Gylt

Come vi abbiamo già anticipato nel precedente paragrafo, in questo titolo avrete a che fare con un gran numero di mostri spaventosi che ovviamente cercheranno di togliere di mezzo la vostra protagonista. Queste creature vi daranno la caccia per tutta la città e oltretutto sono divise anche in diverse tipologie. Alcuni di loro si limiteranno a colpirvi con i loro artigli, altri potranno utilizzare fastidiosi attacchi a distanza, mentre altri ancora saranno addirittura in grado di teletrasportarsi per spostarsi più velocemente.

Nelle fasi iniziali di gioco non avrete alcun modo per affrontare queste creature e per sopravvivere sarete costretti a muovervi furtivamente e sfruttare le coperture per non farvi vedere. Questa situazione di svantaggio contribuirà a creare una buona atmosfera di tensione, ma purtroppo non durerà a lungo.

Dopo neanche un’ora di gioco infatti entrerete in possesso di un potenziamento per la torcia che vi permetterà di sconfiggere i mostri puntando la luce verso alcuni loro punti deboli. Di base questa meccanica è intesa come ultima spiaggia in caso veniate scoperti ma, vista l’estrema semplicità con cui è possibile eliminare le creature, finirà presto col diventare il vostro metodo di approccio principale. Inoltre andando avanti nel gioco otterrete anche ulteriori strumenti che serviranno a semplificare sempre di più le battaglie. Certo attaccando sempre i nemici di petto potreste subire dei danni e far scaricare la batteria della torcia ma, vista l’estrema abbondanza di batterie e oggetti curativi, la mancanza di risorse non rappresenterà mai un vero problema.

Esplorazione precisa – Recensione Gylt

Anche se per ora non abbiamo parlato benissimo di Gylt dobbiamo spezzare una lancia a favore del suo level design. Nel corso del gioco infatti avrete occasione di esplorare tanti luoghi diversi che si distingueranno sempre grazie ad una buona complessità e varietà.

Questi luoghi ovviamente pullulano di nemici pronti a rallentarvi, ma i mostri non saranno gli unici ostacoli che incontrerete sul vostro cammino. Tutte le aree del gioco infatti sono colme di puzzle ambientali che andranno risolti per riuscire a proseguire. Ad esempio in alcuni casi avrete bisogno di illuminare con la vostra torcia alcuni pannelli fotovoltaici, mentre in altri vi basterà spostare degli oggetti oppure interagire con degli interruttori. Nel complesso questi enigmi non sono ne complessi ne particolarmente originali, ma grazie alla loro varietà contribuiscono a rendere l’avanzamento molto più divertente.

I vari livelli del gioco inoltre sono resi ancora più interessanti dall’elevato numero di oggetti collezionabili da raccogliere. Esplorando potrete infatti imbattervi facilmente in documenti, uccellini in gabbia da liberare e cittadini pietrificati da salvare. Il numero di collezionabili presenti in ogni area è comodamente visibile dalla schermata della mappa e questo vi aiuterà a capire quando avrete esplorato alla perfezione ogni zona. In Gylt però non tutti luoghi saranno accessibili sin da subito e in alcuni casi, se siete intenzionati a giocare da completisti, sarete costretti a fare un po’ di backtracking una volta trovati alcuni nuovi strumenti.

Stile niente male – Recensione Gylt

Per quanto riguarda il comparto tecnico Gylt sembra comportarsi abbastanza bene. Noi abbiamo giocato la versione PS5 del titolo e durante la nostra prova non abbiamo riscontrato in alcun tipo di problema di performance. Complessivamente il framerate è sempre molto stabile e non ci siamo imbattuti in alcun tipo di bug degno di nota. Sia le texture che i modelli sono davvero ottimi, ma purtroppo le animazioni invece lasciano un po’ a desiderare, dato che spesso risultano fin troppo rudimentali.

Se da una parte il comparto tecnico di Gylt risulta nella media, quello artistico invece è riuscito a soddisfarci appieno. Il titolo è caratterizzato da uno stile cartoonesco che si presta benissimo alle tematiche trattate e che contribuisce a rendere unico il design dei personaggi e, soprattutto, dei nemici. Inoltre anche le ambientazioni sono davvero curatissime, colme di dettagli e nel complesso davvero belle da vedere ed esplorare.

L’unico dubbio che abbiamo in merito alle scelte artistiche del team riguarda il modo in cui vengono trattate le cutscenes. Il gioco infatti alterna classici video in engine ad animazioni realizzate con diverse illustrazioni statiche. Alternare questi due stili è una scelta che non ci ha convinto affatto e più che una scelta autoriale sembra essere il risultato di uno sviluppo un po’ troppo frettoloso.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Gylt. Di sicuro questo titolo non è un capolavoro e anzi soffre di gravi carenze molto lampanti in tanti ambiti diversi. La storia risulta noiosa e già vista, gli incontri con in nemici sono fin troppo facili e il gioco non riesce a creare quell’atmosfera tesa che dovrebbe sempre essere presente almeno in parte anche negli horror più leggeri.

Nonostante ciò però Gylt non è un titolo completamente da buttare. Il gioco è comunque godibile ed è sicuramente in grado di intrattenere qui giocatori che sono semplicemente alla ricerca di un titolo dalle tinte dark con cui passare il tempo senza troppe pretese. Inoltre anche i completisti saranno in grado di divertirsi giocando a Gylt grazie alla buona cura dei livelli e soprattutto all’elevato numero di collezionabili.

Gylt è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.