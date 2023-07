Anime Breakfast: One Piece e il fascino dell’avventura!

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo ad esplorare una delle serie più longeve ed apprezzate della storia dell’animazione giapponese moderna: ebbene sì, questa settimana parliamo di One Piece

Il suo nome era Gold Roger, il Re dei pirati. Le sue parole in punto di morte spinsero la gente verso il mare. “I miei tesori…? Se li volete, sono vostri… Cercateli. Ho lasciato tutto in un certo posto.” E così in tutto il mondo iniziò l’era dei pirati. Incipit One Piece

La nostra avventura con Anime Breakfast non si prende una settimana di ferie neanche d’estate. Così, dopo aver navigato fra Full Metal Alchemist, Mila e Shiro e Lady Oscar, approdiamo finalmente ad una delle serie “ongoing” più apprezzate, seguite e decisamente longeve di tutta la storia dell’animazione giapponese moderna. Ebbene sì, è giunto proprio il momento di salpare verso il Grande Blu, insieme ad una ciurma che chiunque sia cresciuto nei primi anni 2000 ha sicuramente perlomeno conosciuto di vista. Benvenuti in questa nuova puntata di Anime Breakfast, in questa ultima domenica di luglio ci avventuriamo in One Piece.

The Very Very Very Very Strongest! | Anime Breakfast: One Piece

Se volete sentirvi davvero dei vecchi, leggete con attenzione le parole che seguono: la prima edizione del manga di One Piece ha iniziato la sua serializzazione in Giappone nel 1997. I brividi. In Italia arrivò invece nel 2001 grazie a Star Comics, mentre nella Terra del Sol Levante il manga è edito da Shueisha su Weekly Shonen Jump. Nel 1999 in Giappone ebbe anche inizio la serie animata, il cui autore era sempre il maestro Eiichiro Oda (mente, cuore e anima dietro il franchise di One Piece), ma la cui produzione era stata messa nelle sapienti mani della Toei Animation. E la serie animata di One Piece ha già da un po’ sfondato il record dei 1000 episodi trasmessi (siamo intorno al 1070, nel momento della stesura di questo articolo) senza grandi problemi di popolarità nel corso del tempo.

Se stiamo a guardare la semplice trama iniziale di One Piece, lo ammettiamo, non sembra nemmeno tutto sto granché. Monkey D. Luffy è un giovane uomo il cui corpo ha acquisito le proprietà della gomma a causa dell’ingestione di un frutto del diavolo, che conferiscono a chi li mangia poteri sovrannaturali al prezzo di non saper più nuotare. In realtà questo è un eufemismo: chi ha mangiato un frutto del diavolo perde completamente le forze se immerso in acqua di mare, uno svantaggio particolarmente aggressivo se consideriamo che Luffy vuole diventare il Re dei Pirati. Un pirata che non sa nuotare, ottima base per un’avventura epica.

Ocean’s Dream | Anime Breakfast: One Piece

Nel corso delle sue mille peripezie, Luffy recluta via via sempre più compagni di ciurma, esplorando la Rotta Maggiore alla ricerca del leggendario tesoro One Piece del leggendario pirata Gold Roger, sito nella leggendaria isola di Raftel. Ciascun personaggio, coprotagonista o secondario che sia, è traboccante di sogni, ambizioni e paure. Tanti saranno i nemici dei nostri protagonisti, prima fra tutti la Marina, ma anche organizzazioni misteriose come gli Shichibukai (i Sette Signori della Guerra) o il Governo Mondiale. Fra una battaglia e l’altra, Luffy diventa sempre più forte e il suo sogno sempre più vicino…

La ciurma di Luffy è conosciuta universalmente (sia nel mondo immaginario di One Piece sia in quello reale) come i Pirati di Cappello di Paglia ed è composta da individui di provenienza estremamente variegata, tutti con abilità uniche, personalità distinte e obiettivi singoli, ma accomunati dal grande sogno di raggiungere, insieme al proprio capitano, l’isola di Raftel e diventare i migliori pirati al mondo. Roronoa Zoro è il primo membro ad essere reclutato da Luffy ed è uno straordinario spadaccino che utilizza uno stile di combattimento a tre spade, chiamato Santoryu.

Binks no Sake | Anime Breakfast: One Piece

Nami è una giovane, bella, avvenente e fin troppo intelligente navigatrice, nonché abilissima ladra, con un passato turbolento e con il sogno di mappare tutto il mondo conosciuto: non poteva che entrare a far parte della ciurma. Usopp è uno dei migliori tiratori esistenti, nonché un grande inventore: di macchinari incredibili, e di frottole mirabolanti. Sanji è un cuoco eccezionale, un latin lover provetto nonché un grandissimo combattente. Per abbattere i nemici dei Pirati di Cappello di Paglia, Sanji utilizza il suo Black Leg, uno stile completamente incentrato sulle tecniche di calci.

Nico Robin è una misteriosa donna capace di far crescere, grazie al Frutto del diavolo Hana Hana, parti del suo corpo su qualsiasi superficie. Non vi sveliamo le sue origini per non fare spoiler, ma Robin ha un passato decisamente travagliato ed oscuro, ed è in cerca della vera storia del mondo. Franky è invece un abile carpentiere e ingegnere dotato di un corpo meccanico, che si è trasformato grazie al Frutto del diavolo Pacifista Modello Frutto. Infine, Brook è uno scheletro vivente nonché un meraviglioso musicista. Non è però morto prima dei 27 anni, ma ha assunto il Frutto del Diavolo Yomi Yomi, che gli ha permesso di tornare in vita come uno scheletro dopo la sua morte.

Friends | Anime Breakfast: One Piece

Capirete bene quanto e perché anche solo i protagonisti di One Piece siano entrati nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati di animazione, ma anche di coloro che per semplice diletto hanno visto qualche puntata trasmessa, ai tempi, su Italia 1. Se poi ci aggiungiamo un variegato cast di coprotagonisti, antagonisti, personaggi meramente secondari (pur sempre iconici e indimenticabili), distribuiti in oltre 1000 diversi episodi (con qualche filler di troppo, lo ammettiamo), ecco che One Piece è facilmente entrato nell’olimpo delle serie animate moderne, senza se e senza ma.

E nonostante la longevità, che spesso, quando eccessiva, rende davvero difficile per gli autori restare coerenti, Eiichiro Oda è riuscito a mantenersi perfettamente lucido, orientato, senza mai sbagliare un colpo nemmeno nei colpi di scena, sia per quanto riguarda la trama sia per i personaggi. Inoltre, non si è mai nemmeno mantenuto statico, anzi: ha sempre innovato, aggiunto elementi originali e all’avanguardia, migliorandosi col tempo e adeguandosi al momento storico che si stava vivendo nel mondo reale.

Hurricane Girls | Anime Breakfast: One Piece

Di base, comunque, oltre alla complessa ed intricata trama universale e scansando i personaggi realmente memorabili, One Piece vince a tutto tondo per la caratterizzazione del mondo. Isole, mari, Rotte, culture, etnie, mondi subacquei e aerei: c’è di tutto, davvero, qualsiasi cosa voi possiate immaginare Eiichiro Oda l’ha già disegnata, creata e messa all’interno di One Piece. Una ricchezza contenutistica che si esprime in una complessità realmente gradevole, che non fa mai perdere una virgola e che, alla fine dei conti, fa sentire “esperto” chiunque abbia solo seguito linearmente la storia di One Piece, a causa della sua semplicità di fruizione.

Quello che speriamo realmente, per questo mese di agosto venturo, è di poter rivivere anche solo la metà delle emozioni che ci hanno regalato il manga e l’anime di One Piece con la serie in live action di Netflix. Arrivata un po’ come fulmine a ciel sereno, in un momento storico in cui produzioni simili sono tanto comuni quanto poco apprezzate, trailer dopo trailer è riuscito via via sempre più a convincerci, facendoci quasi davvero credere che possa essere qualcosa in più di una semplice calamita per soldi facili. Staremo a vedere!

Between the Wind

Chiudiamo qui questa puntata di Anime Breakfast dedicata a One Piece. Il mondo particolareggiato da Eiichiro Oda è ancora oggi, dopo 26 (ventisei!) anni dalla sua nascita, uno dei più indimenticabili, iconici e apprezzati nell’universo appassionato di serie giapponesi. In attesa del Live Action di Netflix, aspettiamo con ansia i nuovi episodi in cui potremo finalmente vedere in azione il nuovo potere di Luffy in versione animata. E tornare, ancora una volta, bambini. Alla prossima settimana!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.