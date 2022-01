Londra, UK: Disney + sta lanciando una campagna pubblicitaria House of Disney+, che porta alla luce l’eccezionale linea editoriale del servizio di streaming e l’iconica narrazione Disney

Disney+ sta lanciando una nuova campagna pubblicitaria, dal nome House of Disney+, che comprenderà dai più comuni Toy Story della Pixar e i Simpson a più inaspettati contenuti come le serie di The Walking Dead e The Kardashians. L’ambizione di questa campagna è di sorprendere e dilettare il pubblico con un vasto programma di serie tv e film, disponibili per gli abbonati.

Lo spot della Tv di House of Disney+

Esso unisce elementi di live-action e CGI. Si apre con una soundtrack musicale di Wondrous Place del cantante Billy Furry mentre la camera scende dal cielo su degli edifici la cui l’ombra assomiglia all’iconico castello della Disney.

Lentamente la camera mostra che il castello è in realtà un ammasso di edifici separati. Sulla cima di uno di essi è presente un’icona illuminata della Disney. Da qui, la videocamere porta gli spettatori a fare un tour dei vari appartamenti in cui assistono a scena di live-action che mostrano la varietà di contenuti disponibili su Disney+.

Lo spettatore può scegliere tra sei stanze a tema “Toy Story”, “The King’s Man”, “I Simpson”, “The Kardashians”, “The Book of Boba Fett” e “The Walking Dead”. Le scene di live-action prendono spunto dal contenuto che i personaggi stanno guardando, come per esempio un’ombra di Rex in Toy Story. Il filmato termina con la videocamera che esce dall’appartamento per far vedere tutte le sei stanze.

Lo spot per la Tv è stato creato da Leo Burnett London e diretto da Ian Pons Jewell. La campagna pubblicitaria debutterà al cinema, in tv e sui social media.

Le dichiarazioni

Usama Al-Qassan, vide presidente della sezione Disney marketing+ EMEA, ha dichiarato:

Disney è sinonimo di una narrazione senza tempo e con questa campagna vogliamo essere sicuri che Disney+ sia la casa di una grande varietà di contenuto iconico. Da Encanto a The Book of Boba Fett fino ad arrivare a Pam e Tommy, The Walking Dead e i prossimi originali europei. I nostri abbonati possono trovare qualsiasi cosa vogliano su Disney+. Alcuni possono addirittura rimanere sorpresi da quello che troveranno.

Ben Mooge, responsabile dell’ufficio creativo della sezione UK, ha sostenuto:

Disney+ è diventata in poco tempo conosciuta per film e serie tv che vanno oltre le aspettative, come coloro che hanno guardato Beatles: Get Back possono testimoniare. Disney ha quasi 100 anni di ricca eredità in alzare l’asticella sulla narrazione e la produzione, così abbiamo portato la stessa cura e arte nel portare alla vita questa familiare, tuttavia sorprendete House of Disney+. Unendo CGI con elementi di live-action, Ian ci ha aiutato a fare un film che è degno del contenuto di Disney+

Dal lancio del 2019, DIsney+ ha avuto una rapida crescita di abbonati. Disney+ in EMEA ha espanso il suo contenuto offrendo le ultime fatiche di 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures, comprendendo un vasto contenuto di genere dal reality tv, drama, commedie e Sci-fi, insieme al contenuto di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Un rigido parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza adatta a tutte le famiglie. Gli abbonati possono inserire limiti sul contenuto per adulti e creare profili protetti da un PIN, accanto ai già esistenti Profili per bambini.

La campagna lancia Pam e TOmmy il 2 febbraio, The King’s Man il 9 febbraio in UK e The Waking dead il 21 febbraio.

Noi rimaniamo aggiornati su tutte le novità per portarvi news come sempre!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.