Final Fantasy VII Remake: confermato quando sarà il reveal della parte 2

Durante la celebrazione del 25esimo anniversario di Final Fantasy VII, è stato confermato quando accadrà il reveal della parte 2 del remake

Il 31 gennaio è una data davvero speciale per i fan di Final Fantasy VII: si tratta infatti del giorno in cui si celebra l’anniversario del gioco, uscito per la prima volta in Giappone nel 1997, e che ha segnato così l’infanzia videoludica di molti giocatori sulla prima PlayStation. Quest’oggi, si festeggiano ben 25 anni dall’uscita del titolo originale, e per l’occasione Square Enix ha tenuto una diretta streaming speciale con il team dietro il gioco. Ancora adesso, le avventure di Cloud, Aerith, Tifa, Barrett rimangono nel cuore dei fan, e questo amore è adesso più vivo che mai anche grazie all’arrivo di Final Fantasy VII Remake e dei suoi progetti secondari.

Durante la diretta streaming, presentata sul canale YouTube ufficiale di Square Enix, sono apparsi anche il director del gioco Tetsuya Nomura e il producer del remake Yoshinori Kitase. Tra le informazioni date nella diretta, ci sono state inoltre alcune significative rivelazioni da parte di queste due importanti menti dietro il titolo: Kitase ha infatti affermato come quest’anno sarebbero in arrivo novità su Final Fantasy Remake Parte 2, indicando a un possibile reveal nei prossimi mesi.

Il reveal di Final Fantasy VII Parte 2 potrebbe accadere presto

Il livestream non ha mostrato alcunché riguardante Final Fantasy VII Remake e il suo prossimo capitolo, concentrandosi su degli annunci riservati a Final Fantasy VII The First Soldier e Final Fantasy VII Ever Crisis. Tuttavia, Yoshinori Kitase ha comunque dato un’anticipazione piuttosto rilevante su possibili eventi futuri, accennando a un reveal di Final Fantasy VII Remake Parte 2 proprio nell’anno corrente. In aggiunta a ciò, sia Kitase che Nomura hanno rilasciato un messaggio rivolto ai fan, per ringraziarli del continuo supporto e amore riversato verso la serie e il titolo. Nel messaggio di Yoshinori Kitase viene ricordato anche come nel 2022 si festeggi anche il 35esimo anniversario dell’intera saga, e il ritorno di Final Fantasy VII significherà l’arrivo di altri nuovi emozionanti sviluppi futuri.

Twenty five years ago today the original @FinalFantasy VII first launched in Japan, and to celebrate this very special anniversary we're delighted to present messages from both Yoshinori Kitase and Tetsuya Nomura. #FFVII25th pic.twitter.com/3Py8FwarIl — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 31, 2022

Il director Tetsuya Nomura afferma come la calorosa accoglienza verso i nuovi emozionanti progetti annunciati nei mesi precedenti renda ancora più evidente il grande supporto dei giocatori, non solo quelli dei titoli originali, ma anche quelli che vi si sono appena affacciati. Nomura aggiunge che in futuro arriveranno anche altre nuove produzioni riguardanti Final Fantasy VII iniziati dopo il remake. Non è dato ancora sapere cosa saranno di preciso, ma appare chiaro che il team di sviluppo sia intenzionato a espandere ancora di più la storia di questo mondo fantastico.

