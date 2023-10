Freud: Anthony Hopkins e Matthew Goode nel primo trailer

Basato sull’omonima opera teatrale Freud’s Last Sessions, il drama di Matthew Brown ripercorre un incontro immaginario fra Sigmund Freud e Lewis, teologo ed autore de Le Cronache di Narnia: ecco il primo trailer ufficiale

Freud (Freud’s Last Session) di Matthew Brown sarà al cinema negli Stati Uniti dal 22 dicembre. In occasione dell’ormai imminente uscita, Sony Pictures Classic ha quindi diffuso il trailer ufficiale del progetto, di cui sono protagonisti il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, e l’autore de Le cronache di Narnia, C.S. Lewis, interpretati rispettivamente da Anthony Hopkins e Matthew Goode.

Freud: trama e trailer del drama di Matthew Brown

Basato sull’omonima opera teatrale di Mark St. Germain, a sua volta ispirata al saggio The Question of God di Armand Nicholi, Freud racconta di un incontro immaginario fra Sigmund Freud e C. S. Lewis. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, precisamente due giorni dopo l’invasione della Polonia da parte di Hitler e durante il bombardamento dell’Inghilterra, Sigmund Freud, fuggito da Vienna a Londra, riceve la visita di C.L. Lewis, deciso a discutere con lo psicoanalista dell’esistenza di Dio. Prima di diventare il celebre autore de Le Cronache di Narnia, Lewis è stato infatti un teologo ed un saggista, sempre pronto a mettere in discussione il proprio lavoro. La pellicola racconterà anche del rapporto di Freud con la figlia Anna e della relazione non convenzionale fra Lewis e la madre del suo migliore amico.

A vestire i panni di Anna troviamo Liv Lisa Fries nota per la sua partecipazione alla serie cult Babylon Berlin. Completano poi il cast Jodi Balfour, Stephen Campbell Moore, Jeremy Northam ed Orla Brady. Le riprese di Freud si sono concluse qualche mese fa e si sono svolte fra Londra e Dublino. Non resta dunque che attendere aggiornamenti sulla data d’uscita italiana oltre al trailer doppiato.

