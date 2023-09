Divinity: Bella Thorne e il prezzo dell’immortalità nel trailer

Bella Thorne riappare nel nuovo trailer in bianco e nero di Divinity, film fantascientifico in cui si affanna alla ricerca dell’immortalità

Bella Thorne riappare in un nuovo trailer in bianco e nero di Divinity, film fantascientifico presentato in anteprima al Sundance Film Festival e che arriverà nelle sale (quantomeno americane) il 13 ottobre 2023. Certo, a causa dello sciopero in corso a Hollywood svariati film in uscita hanno preferito rinviare l’arrivo in sala in attesa che si calmino le acque, quindi la data potrebbe ancora slittare. Peraltro la data scelta da Divinity appare piuttosto turbolenta agli occhi della concorrenza, perché combacia con l’uscita del film concerto di Taylor Swift, The Eras Tour. Per questo motivo molti film hanno preferito anticipare o posticipare, ad esempio L’esorcista – Il credente che ha anticipato al 6 ottobre, o ancora What Happens Later di Meg Ryan e Ordinary Angels che hanno rinviato il debutto sul grande schermo. In ogni caso Divinity non ha ancora stabilito una data d’uscita in Italia.

Divinity, presentato in anteprima mondiale nella sezione NEXT del Sundance Film Festival 2023, vede tra i protagonisti e i produttori, oltre a Bella Thorne, anche Stephen Dorff. Scritto e diretto da Eddie Alcazar, Divinity è ambientato in un mondo alternativo che ha come obiettivo primario la ricerca dell’immortalità, uno scopo perseguito dallo scienziato Sperling Pierce che è disposto a tutto pur di portare a termine quella missione: crea un siero innovativo, chiamato appunto Divinity. Suo figlio, Jaxxon Pierce, si è impossessato della produzione del siero, ma la società è stata corrotta dall’utilizzo di quella sostanza di cui si ignorano le origini. La situazione si complica ulteriormente quando due fratelli rapiscono Jaxxon con l’aiuto di Nikita.

A completare il cast di Divnity troviamo Moises Arias, Caylee Cowan, Danielia Maximillian, Michael O’Hearn, Jason Genao, Emily Willis, Sawyer Jones, Elisha Herbert, Chris Santos, Mallory Sackey, Lydia Bielen, Moses Jackson, Dean Norris Jr., Tyler Prince. L’appuntamento nei cinema statunitensi è per ora il 13 ottobre.

