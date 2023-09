JVC partecipa a Sintonie Audio Video Expo con i proiettori DLA-NZ7 e RS2100

E voi? Cosa ne pensate di questo sconto sui proiettori JVC DLA-NZ7 e RS2100 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Questa iniziativa coinvolge anche i proiettori a lampada DLA-NP5 e RS1100, anch’essi basati sulla tecnologia D-ILA , in grado di riprodurre segnali video fino al 4K. Questi saranno disponibili al prezzo suggerito di 6.499,00 euro , e verrà incluso in omaggio una lampada di ricambio.

In occasione della Sintonie Audio Video Expo di Rimini, il prezzo del JVC DLA-NZ7 e del modello RS2100 sarà ridotto di 2.000,00 euro, portandoli a un prezzo di 8.999,00 euro IVA inclusa . È importante sottolineare che questa riduzione di prezzo non è limitata all’evento di Rimini; infatti rappresenta un vero e proprio ribasso aperto a tutti i consumatori, e sarà valido anche dopo la conclusione della manifestazione .

Il proiettore JVC, che utilizza la tecnologia D-ILA (un tipo di LCD riflettente), è riconosciuto come un punto di riferimento nella sua fascia di prezzo . Si distingue per la sua elevata risoluzione fino a 8K 60p e il notevole contrasto. Utilizza una sorgente ibrida combinando laser e fosfori ed è dotato di un potente DSP video con funzionalità di tone mapping. Inoltre, offre un software per la calibrazione automatica, rendendo l’esperienza d’uso molto più agevole.

La Sintonie Audio Video Expo è un evento italiano dedicato all’Alta Fedeltà nell’audio e nel video ; questo si terrà al Palacongressi di Rimini dal 15 al 17 settembre. Lì avremo l’opportunità di scoprire e valutare le prestazioni dei proiettori JVC DLA-NZ7 (e del modello RS2100 destinato al settore professionale). Questi proiettori saranno in esposizione in una sala appositamente attrezzata con uno schermo ALR Global Commander di 3,11 metri di base.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)