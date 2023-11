Deadpool 3: data d’uscita rinviata e stavolta è ufficiale

La data di uscita di Deadpool 3 è stata rinviata ancora una volta, ma stavolta la nuova data dovrebbe essere ufficiale

Dopo aver combattuto per quasi 4 mesi, lo sciopero degli attori è finalmente finito. La data d’uscita di Deadpool 3 è stata rinviata di nuovo, questa volta per dare l’annuncio in maniera ufficiale. Il film doveva uscire a maggio 2024, ma dopo aver riorganizzato il calendario delle uscite, il film uscirà il 26 luglio 2024. Gli attori Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno quindi a girare le riprese nei loro rispettivi ruoli di Deadpool e Wolverine.

Rinviata la data d’uscita di Deadpool 3: l’attesa sarà valsa la pena

Secondo i rumor che sono girati negli ultimi mesi dallo stop delle riprese del film poco prima dello sciopero degli attori, l’attesa del film sarà valsa la pena. Innanzitutto, nel terzo capitolo rivedremo il multiverso, che sarà centrale in questo film per spiegare il motivo dell’ingresso di Wade Wilson nell’MCU e del ritorno del Wolverine di Hugh Jackman. Ciò che vedremo nel film infatti sarà uno scontro tra i due personaggi a causa di alcune azioni folli di Deadpool che ha compiuto nei viaggi tra una dimensione e l’altra, facendo infuriare Logan che darà una bella lezione al Mercenario Chiacchierone. Nel film dovremmo vedere anche Loki e Mobius insieme alla TVA, che interverrà per processare Deadpool per i vari problemi che ha causato al multiverso.

Deadpool 3 comunque non è l’unico ad aver subito uno slittamento. I Marvel Studios hanno infatti riorganizzato tutto il calendario delle prossime uscite. Captain America: Brave New World uscirà il 14 febbraio 2025 (inizialmente era previsto per il 16 luglio 2024), Blade uscirà il 7 novembre 2025 e Thunderbolts è rinviato al 25 luglio 2025 (nei piani iniziali doveva uscire il 20 dicembre 2024). Siamo sinceramente entusiasti della data d’uscita finale di Deadpool 3, le aspettative su questo film sono alte, soprattutto per il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul cinema e sulle serie tv.

