David Cronenberg torna alla regia con Crimes of the Future

Dopo ben sette anni di attesa, David Cronenberg annuncia il suo nuovo film, Crimes of the future: si tratterà di un remake?

Sono passati sette anni da quando il regista che ha inaugurato il body horror, David Cronenberg, ha lavorato a un progetto cinematografico. Era il 2014 e il film era Maps to the stars, con protagonisti Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska e Robert Pattinson. Da allora, Cronenberg si è dedicato principalmente alla scrittura, vedendosi addirittura rifiutare due sceneggiature per una miniserie da parte del colosso Netflix.

Finalmente il regista canadese è pronto per tornare dietro la macchina da presa, e probabilmente il suo nuovo progetto sarà una chicca per tutti i suoi fan. La conferma è arrivata da pochissimo: David Cronenberg tornerà alla fantascienza con Crimes of the Future.

Crimes of the Future: un remake per David Cronenberg?

I suoi fan di vecchia data sapranno benissimo che questo titolo non è nuovo all’interno della sua filmografia. Crimes of the Future risale al 1970 ed è infatti il suo secondo lungometraggio da regista. Il giovane e ambizioso Cronenberg ne ha inoltre curato sceneggiatura, montaggio, fotografia e produzione. Il film è ambientato nel 1997 e ci porta in un futuro distopico in cui la popolazione femminile adulta è stata uccisa dagli effetti collaterali di un prodotto cosmetico. Il dermatologo che ha scatenato tale epidemia, il dottor Antoine Rouge, scompare misteriosamente. Nel frattempo, gli uomini di una clinica medica si dedicano ad aberranti esperimenti nel tentativo di trovare una soluzione all’impossibilità di procreare.

Il film low-budget di Cronenberg iniziava ad approfondire tutti i temi a lui più cari: il rapporto con la tecnologia, il corpo umano, la carne e le sue mutazioni, la psiche, gli istinti sessuali. Non sappiamo se questo nuovo progetto sarà di un remake, ma un po’ ci speriamo. Stando a quanto dichiarato da Viggo Mortensen qualche mese fa, il regista sta lavorando a un progetto vicino alle origini della sua filmografia, a metà tra horror e fantascienza:

È una storia che ha scritto molto tempo fa e ora la sta rifinendo. Se va tutto bene, gireremo quest’estate.

Questo può significare solo una cosa: Viggo Mortensen sarà uno dei protagonisti, dopo aver collaborato con Cronenberg per gli splendidi A history of violence (2005) e La promessa dell’assassino (2007), e il meno riuscito A Dangerous Method (2011).

Le riprese di Crimes of the Future cominceranno ad agosto in Grecia, e il produttore Robert Lantos ha dichiarato a riguardo:

Non vedo l’ora di tornare in Grecia per girare un altro film. Sono passati 14 anni da quando abbiamo girato Fugitive Pieces ad Atene, Hydra e Mitilini, un’esperienza di cui ho un ricordo affettuoso e positivo. Atene è l’ambientazione perfetta per Crimes Of The Future, poiché è fatta su misura per la visione unica di David Cronenberg di un futuro che si mescola con il passato.

Non vediamo l’ora di scoprire altri dettagli sul nuovo progetto di David Cronenberg! Cosa ne pensate? Vorreste un remake o qualcosa di completamente nuovo? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci su questa pagina, dove troverete tutte le news su cinema e serie TV!