RAM DDR5: Crucial e Asgard pronte alla produzione

Le RAM DDR5 saranno le protagoniste assolute del 2022 e porteranno una ventata di novità nel mondo hardware. Crucial e Asgard si sono già messi in moto per produrre le loro RAM DDR5

Con l’arrivo di Intel Alder Lake e la prossima generazione di processori Zen, arriveranno anche le nuove RAM DDR5 che promettono prestazioni davvero notevoli. Lo standard DDR5 è stato definito dall’organizzazione JEDEC già da parecchio tempo per consentire ai produttori di sviluppare i nuovi prodotti che mirano a prestazioni elevate in concomitanza con un consumo energetico inferiore. I nuovi moduli saranno inoltre pensate per essere utilizzati in contesti con molto processori. Le RAM DDR5 nel pieno del loro sviluppo arriveranno a raddoppiare le performance di trasferimento dati delle DDR4 fino a raggiungere i 6,4 Gbps. Anche se i primi moduli probabilmente non supereranno i 4,8 Gbps che contro i 3,2 Gbps massimi di DDR4 sono già un grosso vantaggio.

Anche la capacità migliora, portando i 16 Gb delle DDR4 a ben 64 Gb delle RAM DDR5, con la possibilità di integrare quindi fino a 2 TB di memoria in un singolo DIMM. Inoltre la velocità di clock si attesterà attorno ai 4800-5200 MHz (almeno nei primi modelli) e una tensione operativa di 1,1 V. Ciò equivale a un aumento della frequenza del 60% rispetto allo standard DDR4 esistente riducendo il consumo energetico del 10% (1,1 V contro 1,2 V). Un aspetto interessante dei moduli DDR5 è che avranno il supporto ECC on-die, eliminando la necessità di installare chip esterni per supportare la stessa funzionalità e quindi probabilmente se ne ridurranno anche i costi. Una bella notizia per chi si occupa di datacenter e HPC.

Crucial RAM DDR5: prime immagini

Il sito Videocardz ha scovato i primi moduli di RAM DDR5 di Crucial. Nelle immagini si vedono memoria sia per laptop che per PC desktop che il facente riferimento al colosso Micron starebbe giù producendo. Si tratta di moduli SODIMM da 32 GB con frequenza di 4800 MHz e una tensione di alimentazione predefinita di 1,1 V. Le stesse specifiche si applicano ai moduli UDIMM desktop, tranne per il fatto che presentano un minor numero di chip e quindi in una capacità ridotta di 8 GB per modulo. Entrambi i moduli hanno una latenza CAS di 40 cicli, che sembra essere una latenza standard per tutti i moduli DDR5 che abbiamo già visto. Inizialmente non si tratterà di un vantaggio enorme rispetto alle DDR4, ma il potenziale della tecnologia di memoria RAM DDR5 è veramente elevato. Diversi produttori di moduli di memoria hanno già annunciato che stanno sviluppando kit con frequenze da 6400 MHz fino a 10 GHz e sicuramente in futuro migliorerà anche il timing. Infine i nuovi controller di alimentazioni e tensioni ridotte aumenteranno l’efficienza energetica e il margine di overclock.

Asgard: il produttore cinese pronto alla produzione di massa

Asgard è un marchio Jiahe Jinwei, un noto produttore di componenti per PC. Il produttore cinese sostiene di aver già ricevuto il primo lotto di chip di memoria RAM DDR5 proprio da Micron per la produzione di massa. L’azienda ha confermato che la prova di produzione di massa è stata completata con successo senza problemi. Questo significa che d’ora in avanti sarà possibile definire una road DDR5.

Secondo le sue dichiarazioni, Asgardstarebbe già producendo kit di memoria RAM DDR5 da 16 GB e 32 GB con velocità di 4800 MHz. Questo è solo l’inizio. Secondo la roadmap pubblicata da IThome, Asgard è attualmente impegnata nello sviluppo di kit DDR5 a 5600 MHz. Sarebbero disponibili con capacità da 32 GB e 128 GB con una latenza CAS di 46 cicli. L’azienda deve ancora confermare il lancio dei suoi kit da 6400 MHz programmato, ma sarà previsto per il 2022-2023.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!