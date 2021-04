Five Nights at Freddy’s: Security Breach in uscita a fine 2021

Scott Cawthon, il creatore della serie, ha confermato che Five Nights at Freddy’s: Security Breach ha un’uscita prevista per la fine del 2021

Five Nights at Freddy’s: Security Breach ha fatto delle sporadiche apparizioni, sin da quando è stato annunciato lo scorso anno per console PlayStation e PC. Il suo gameplay è stato ufficialmente svelato (oltre a Final Fantasy VII Remake Intergrade) nel corso dello State of Play di questo Febbraio, assieme all’indicazione del 2021 come finestra di lancio. A fare chiarezza sul debutto del gioco, però, ci ha pensato Scott Cawthon, il creatore della serie, il quale ha confermato che il gioco vedrà ufficialmente la luce a fine 2021, nelle versioni PC, PS4 e PS5.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, l’uscita è prevista a fine anno

Oltre a fare chiarezza in merito alla data di uscita di Five Nights at Freddy’s: Security Breach, all’interno di un post comparso su Reddit, Cawthon ha anche parlato di quelli che erano i piani originali inerenti la release del nuovo capitolo della popolare serie, che avrebbe dovuto originariamente vedere la luce all’inizio del 2021:

“Ma più continuavamo a lavorarci sopra, continuando ad aggiungere elementi, più il gioco diventava sempre più grande, così da richiedere un maggiore quantitativo di tempo per essere terminato. Ed anche adesso ho deciso di investire ancora mesi e denaro per realizzarlo nel miglior modo possibile, e questo a portato ad una release a fine 2021, invece che all’inizio, come invece avevo originariamente desiderato. Ne varrà la pena!”

Cawthon ha inoltre annunciato che Security Breach: Fury’s Rage è attualmente disponibile per PC, come gesto di scusa per il ritardo. Si tratta di un beat’em up a scorrimento orizzontale, gratis su Game Jolt.

Il prossimo capitolo della saga di Five Nights at Freddy’s si prospetta come il più grande di sempre, contraddistinto come è da una maggiore complessità e libertà di movimento, situazione che ha portato Cawthon a beneficiare dell’aiuto di Steel Wool Studios, il team responsabile di Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted.

