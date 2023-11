Code 8 Parte II: il teaser del sequel del film con i cugini Amell

Netflix ha lanciato delle grandi bombe al Geeked Event, è ora online il teaser di Code 8 Parte II, il sequel del film con Stephen e Robbie Amell

Il primo film di Code 8 è stato particolarmente apprezzato, tanto che Netflix ha deciso di produrre il sequel. Il teaser di Code 8 Parte II ci mostra Stephen Amell con suo cugino Robbie in spettacolari scene d’azione piene di poteri. Questo è il primo film originale canadese realizzato e pubblicato sulla piattaforma. Ciò che vediamo nelle sequenze mettono in mostra nuovi personaggi con nuovi poteri, oltre al ritorno del protagonista Connor (Robbie Amell) che dovrà mettersi di nuovo in affari con Garrett (Stephen Amell).

Il teaser di Code 8 Parte II ci anticipa il ritorno di Connor e Garrett

Alla regia del sequel troviamo Jeff Chan, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore insieme alla collaborazione di Chris Pare, aiutati da Sherren Lee e Lesse La Vercombe. Nel cast troviamo nuovamente Stephen Amell che, dopo la fine dell’Arrowverse, continua la sua carriera attoriale insieme al cugino Robbie Amell, entrambi protagonisti del film. La trama del film gira attorno a una ragazza teenager infuriata per la morte di suo fratello per mano degli agenti della polizia. Dopo aver visto il tentativo di insabbiare l’accaduto, la giovane si trova in pericolo e ad aiutarla ci sarà l’ex criminale Connor aiutato dal suo ex partner Garrett. Insieme, i tre affronteranno un sergente molto amato e protetto che userà tutte le armi che ha a sua disposizione per non essere incriminato.

Il mondo di sci-fi è abitato da persone speciali nate con dei poteri che rappresentano il 4% della popolazione. Questi sono molto temuti dalle persone comuni e per questo vivono in condizioni di grave povertà e razzismo, motivo per il quale per sopravvivere decidono di compiere crimini per guadagnarsi da vivere. Il film arriverà nel 2024 e del vecchio cast troviamo solo i volti di Stephen e Robbie Amell, mentre gli altri personaggi sono completamente nuovi. Il primo film ci è piaciuto abbastanza, motivo per cui c’è curiosità nel scoprire cosa succederà nel sequel. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

