Fine dell’Arrowverse dopo 11 anni: lo annuncia The CW

Dopo 11 anni la fine dell’Arrowverse è arrivata, il triste annuncio arriva direttamente da The CW

Sono passati ben 11 anni da quando su The CW è stata mandata in onda la prima stagione di Arrow, la serie tv basata sul personaggio dei fumetti DC Freccia Verde con protagonista Stephen Amell, iniziando così il grande universo televisivo condiviso Arrowverse, ora giunto alla fine. Con l’annuncio della quarta e stagione finale di Superman & Lois, l’ultima serie dell’universo ancora in onda, l’universo televisivo arriva alla fine della storia che aveva iniziato Oliver Queen nel lontano 2012, scomparendo nel crossover Crisis On Infinite Earths. La quarta stagione di Superman & Lois sarà composta da 10 episodi e andrà in onda l’anno prossimo su The CW e sulla piattaforma streaming MAX. La serie è l’ultimo capitolo dell’Arrowverse che, nel corso degli anni, ha continuato ad esistere grazie a The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman.

La fine dell’Arrowverse: il creatore si sfoga

Il creatore Marc Guggenheim è rimasto molto deluso dalla sua esperienza con la DC. Il produttore televisivo ha scritto un lungo post sul suo profilo in cui esprime il suo malcontento riguardo alla fine dell’Arrowverse.

Lavorare con la DC è stato appagante dal punto di vista creativo, anche se ha portato ad immensi sacrifici, avversità e problemi personali. Sono cose che sul lato professionale non mi hanno portato a nulla. Pensavo che l’Arrowverse mi avrebbe portato a qualcosa di più grosso, ma professionalmente parlando sento di aver perso tempo prezioso della mia carriera. Prima ancora che la Marvel portasse il concetto di Multiverso al cinema, l’avevamo già fatto noi con Crisi sulle terre infinite. Eravamo riusciti a collegare film del passato alle serie tv, come Batman del 1989, Smallville, la serie di Batman degli anni 60, la prima serie di Flash, Titans, Doom Patrol e così via. Per non parlare del fatto che il Flash di Ezra Miller abbia incontrato Grant Gustin. Ma non mi ha portato a niente, non ho ricevuto nessuna chiamata.

Il creatore si aspettava infatti di incontrare James Gunn per parlare del suo coinvolgimento nel nuovo DCU, ma purtroppo nemmeno un incontro. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

