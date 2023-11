John Wick 5 annunciato da Lionsgate insieme ad altri spin-off

La Lionsgate non si ferma: annunciato John Wick 5 insieme ad altri spin-off con i personaggi di Halle Berry e Laurence Fishburne

La Lionsgate crede così tanto nel progetto di John Wick che ha deciso di ampliare ulteriormente il suo universo con nuovi progetti ambientati nel mondo del serial killer più famoso del mondo. La notizia bomba di quest’oggi e che si trova sotto i riflettori è la seguente: John Wick 5 è stato annunciato! Nonostante il finale del quarto capitolo con protagonista Keanu Reeeves, Lionsgate ha dato il via libera alla realizzazione del quinto film. In più, se questo non fosse abbastanza, dopo l’annuncio della serie anime di John Wick, arrivano anche altri due spin-off: rispettivamente con Halle Berry e Laurence Fishburne.

Lionsgate annuncia il capitolo 5 di John Wick

Il regista Chad Stahelski ha più volte ribadito che avrebbe realizzato John Wick 5 solo nel momento in cui ci fosse un buon motivo per realizzarlo. A quanto pare, il motivo l’hanno trovato, nonostante Keanu Reeves volesse che il suo personaggio morisse davvero nel finale del quarto capitolo. Inoltre, dal presidente del gruppo di Lions Gate, Joe Drake, è spuntato un nuovo aggiornamento sul mondo di John Wick, parlando appunto della realizzazione del quinto film e di altri spin-off

Parlando di John Wick abbiamo deciso di realizzare un quinto film e una serie di spin-off. Abbiamo iniziato a lavorare alla scrittura proprio quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori e siamo tornati subito a lavorarci non appena è finito.

Due delle serie spin-off esploreranno Bowery King di Laurence Fishburne e Sofia Al-Zawar di Halle Berry. come confermato anche dal regista del franchise Chad Stahelski. La conferma di Drake degli spin-off segue l’onda della serie tv The Continental: dal mondo di John Wick e Ballerina, film spin-off con Ana De Armas protagonista e con la partecipazione di Keanu Reeves. L’attrice ha già lavorato in progetti del genere, come in No Time to Die con Daniel Craig e in The Grey Man con Chris Evans.

La storia di John Wick durerà ancora per molto tempo

Dopo aver annunciato John Wick 5, il regista Chad Stahelski ha rivelato che lui e Keanu Reeves hanno molte idee per realizzare altri 5 film, specificando che questi li realizzerà perché ha delle idee chiare e funzionanti che hanno il loro senso di esistere. Stahelski ha confessato di avere quaderni pieni di idee per John Wick 5, 6, 7, 8 e 9. La storia non è ancora finita e sia lui che Keanu Reeves amano alla follia il franchise, tanto che ogni qualvolta ci sia una buona idea da mostrare in un film, lo farebbero subito. Inoltre la Lionsgate li appoggia continuamente e lascia loro piena libertà creativa, sia per quanto riguarda il personaggio di Keanu Reeves, sia per altri personaggi del franchise. Le idee sono tante e ci sono storie che racconteranno il background di personaggi vecchi e mostreranno personaggi nuovi. Il produttore Basil Iwanyk ha parlato del desiderio di Keanu di far morire il personaggio alla fine di John Wick 4:

Dopo il secondo, il terzo e il quarto film, Keanu arrivava alla fine delle riprese distrutto e ogni volta sperava che il suo personaggio morisse. Alla fine dice sempre “non posso farlo di nuovo” e siamo d’accordo con lui. Il ragazzo è l’ombra di sé stesso, perché se ne va e ci prova, è come se ci stesse chiedendo “uccidetemi alla fine di questo film”.

Il finale alternativo di John Wick 4

Nonostante il finale di John Wick 4 mostrasse la morte del personaggio, avevano girato un finale alternativo dove mostrano John Wick ancora in vita. Agli screen test, gli spettatori hanno reagito negativamente a questo finale alternativo non apprezzandolo particolarmente, preferendo molto di più la versione che hanno poi mostrato al cinema, che dava una degna conclusione alla saga. Nonostante questo, rimane il fatto che Babayaga è ancora vivo e tornerà non solo nel quinto film, ma in altri 5 film.

Noi siamo tutti grandi fan del personaggio di Keanu Reeves e del franchise, motivo per cui, anche se il finale di John Wick 4 ci sembrava un finale perfetto, siamo comunque curiosi di scoprire quali sono le tante idee che Chad Stahelski ha scritto su quei quaderni. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi i prossimi aggiornamenti sul cinema e sulle serie tv.

