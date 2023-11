The Witcher: Sirens of the Deep, teaser del film animato

Il mondo di The Witcher continua a espandersi: Netflix ci mostra il nuovo progetto di The Witcher: Sirens of the Deep in un teaser del film animato

Netflix ha deciso di ampliare ancora di più l’universo di The Witcher con un nuovo film animato, ovvero The Witcher: Sirens of the Deep e il teaser è già stato pubblicato. Pare che la piattaforma streaming voglia ancora puntare molto sull’universo narrativo di Andrzej Sapkowski con sempre più prodotti. Vedremo quindi un’altra storia con Geralt Di Rivia, che dopo l’abbandono di Henry Cavill, sarà interpretato da Liam Hemsworth. Il nuovo film animato è stato presentato al Geeked Event in un primo teaser.

Geralt Di Rivia nel teaser di The Witcher: Sirens of the Deep

Il teaser trailer ci mostra Geralt Di Rivia alle prese con un caso da risolvere su delle Sirene che tormentano un villaggio. Questa però non sarà la classica caccia al mostro che il nostro amato strigo affronta per guadagnarsi da vivere, c’è qualcosa di molto più grande. Geralt accetterà il lavoro affidatogli da un villaggio costiero che subisce attacchi continui da delle creature marine e verrà coinvolto in una guerra tra umani e gli abitanti del mare. Per risolvere la questione, il witcher avrà bisogno di ogni aiuto possibile, sia di amici vecchi che di nuove conoscenze. Nel teaser vediamo appunto Geralt combattere contro delle creature degli abissi e le varie sequenze d’azione che lo seguono, mentre una voce sconosciuta parla di una guerra in corso.

Il film è realizzato da Studio Mir e arriverà in streaming alla fine del 2024. La voce di Geralt è Doug Cockle, voce ufficiale del personaggio in The Witcher 3: Wild Hunt. Un grande ritorno per la famosa e amata voce di Geralt e ad affiancarlo ci saranno Joey Batey e Anya Chalotra, interpreti di Ranuncolo e Yennefer. Il film è ambientato tra il quinto e il sesto episodio della prima stagione della serie Netflix. L’impresa che il nostro amato witcher dovrà affrontare sarà molto difficile, ce la farà? Noi siamo curiosi di scoprirlo. Nell’attesa dell’uscita, vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.