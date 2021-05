Oppo Kantar Brandz: il brand si aggiudica il sesto posto

Un nuovo traguardo per Oppo che ha raggiunto il sesto posto nella classifica dei top 50 Kantar Brandz. Vediamo insieme il tutto

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ottiene il sesto posto nella classifica dei “Top 50 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders 2021“, promossa da Google e KANTAR come Outstanding Globalizing Chinese Global Brand Builder.

Oppo Kantar Brandz: la classifica

Dal 2018 a oggi, nei mercati consolidati, OPPO continua la sua scalata con tasso di crescita composto di oltre il 30% su base annua, mentre in quelli emergenti si classifica al secondo posto grazie al forte potere di marca che sta ottenendo.

Per ben cinque anni consecutivi, OPPO è stato incluso nella classifica “Top 50 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders 2021“, crescendo costantemente di ranking grazie agli importanti risultati e alla crescente influenza del brand nel mercato globale.

Kantar Brandz è una classifica che misura la brand equity e la valutazione dei marchi, prendendo in considerazione più di 860.000 consumatori in 11 mercati di tutto il mondo. Il Brand Power comprende tre indicatori determinanti: il “Meaningful” è uno dei più importanti. OPPO si impegna a scegliere sempre l’innovazione più virtuosa, utilizzando la tecnologia per consentire alle persone di catturare la bellezza che le circonda. OPPO Find X3 Pro è una dimostrazione di innovazione virtuosa con il suo design premium e futuristico, una camera quadrupla all’avanguardia e un display immersivo in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori.

