Xbox compie 20 anni: tante iniziative virtuali in arrivo!

Tramite comunicato stampa, la divisione Xbox ha svelato alcune delle iniziative virtuali in arrivo per festeggiare i 20 anni dell’azienda: scopriamo insieme che cosa ha in serbo per noi Microsoft

Xbox sta attualmente competendo, su un mercato ancora non floridissimo di console, con le sue nuove macchine di nuova generazione, Series X e Series S, contro una fortissima Sony PlayStation 5 che ha dal canto suo un grosso affiatamento da parte dei fan. La casa di Redmond, invece, riesce a sfoggiare un Xbox Game Pass più che ricco e appetibile, puntando tutto quel che può sui servizi, piuttosto che sulla macchina in sé. Certo, la recente acquisizione di Zenimax (gruppo Bethesda) fa comunque pensare che Microsoft abbia ampiamente capito l’importanza di avere un parco titoli proprietario. Sta di fatto che le due aziende continuano ad avere, come sempre nel corso della storia videoludica, visioni di mercato completamente diverse.

Quest’anno è molto importante per Xbox anche sotto un altro fronte, quello puramente storico e commemorativo. A novembre, infatti, saranno passati esattamente vent’anni dall’uscita della prima console targata Xbox. Un periodo in cui sul mercato troneggiavano Nintendo col suo Game Cube e Sony con una PlayStation 2 formidabile, forse una delle migliori console mai concepite. Per festeggiare i vent’anni, la divisione Xbox ha dato il via ad una serie di iniziative virtuali in tutto il mondo. E con un trailer, ovviamente, che vi lasciamo qua sotto.

Xbox compie 20 anni e dà il via ai festeggiamenti!

Festeggiamenti iniziati con una live sul canale Twitch di Xbox andata in onda negli scorsi giorni, tutta dedicata al gioco da cui è partito l’intero sistema Xbox, Halo: Combat Evolved, ora disponibile anche nella Halo: Master Chief Collection. Un momento di gioia e celebrazioni che l’azienda desidera condividere con tutti i fan, che potranno partecipare alla festa “virtuale” postando sui loro social media i ricordi e le storie più belle che li legano a Xbox usando l’hashtag #Xbox20.

Inizia quindi la sfilza di iniziative targate Xbox che termineranno a Novembre 2021 per i festeggiamenti per i 20 anni dell’azienda. Quali sono i vostri migliori ricordi col brand Xbox? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!