Leitz Phone 2: presentato ufficialmente il nuovo cameraphone

Nonostante le già importanti partnership passate e presenti con altri marchi del settore, quali Huawei e Xiaomi, Leica decide comunque di lanciare il suo personalissimo smartphone, il Leitz Phone 2. Si tratta tuttavia di una variante personalizzata del già esistente Aquos R7, con il quale condivide gran parte delle caratteristiche tecniche.

Tra queste ultime troviamo il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ben 12 GB di RAM e 512 GB di ROM. Ciò che rende però questo smartphone unico è la parte fotografica, curata appositamente da Leica con lenti e software specifici, come la Leitz Look, una modalità in grado di simulare l’aspetto delle lenti Leica M.

Leitz Phone 2: scheda tecnica

Display: 6,6″ OLED Pro IGZO 10 bit 240 Hz fino a 2.000 nits

6,6″ OLED Pro IGZO 10 bit 240 Hz fino a 2.000 nits SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB ROM: 512 GB tipo UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB

512 GB tipo UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB Fotocamere posteriori : 47,2 MegaPixel da 1″ con lenti Leica SUMMICRON e apertura f/1,9 2 MegaPixel di profondità

: Fotocamera anteriore : 12,6 MegaPixel

: 12,6 MegaPixel Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ingresso USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ingresso USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida e wireless

5.000mAh con ricarica rapida e wireless Altro: 5G, Dolby Atmos, sensore di impronte ultrasonico, certificazione contro acqua e polvere IP68 e modalità Leitz Look

5G, Dolby Atmos, sensore di impronte ultrasonico, certificazione contro acqua e polvere IP68 e modalità Leitz Look Sistema operativo: Android 12

Disponibilità e prezzo

Leitz Phone 2 è al momento disponibile solo per il mercato giapponese, al prezzo esclusivo di 225.360 yen, circa 1.550 euro. Che ne pensate del nuovo smartphone Leica? Vorreste vederlo anche nel nostro mercato?

