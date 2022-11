The Witcher: i fan non convinti dei primi concept art di Liam Hemsworth

Dopo la notizia dell’addio di Henry Cavill a The Witcher, molti fan hanno immaginato come sarà Liam Hemsworth nei panni di Geralt, ma il risultato non li convince

The Witcher ha vissuto un vero e proprio terremoto con la notizia dell’addio di Henry Cavill, pronto a tornare a indossare il mantello di Superman. Al suo posto, a partire dalla quarta stagione il ruolo di Geralt Di Rivia sarà preso da Liam Hemsworth: una scelta che però non fa contenti i fan. L’addio di Cavill è stato accolto con moltissime critiche, con gli spettatori delusi per la defezione dell’attore protagonista, fino ad allora molto convincente nel ruolo dello strigo. Smaltita la delusione, però, i fan hanno provato a immaginare come sarà il fratello di Thor nei panni di Geralt, ma il risultato è stato tutt’altro che convincente.

The Witcher: i fan non convinti da Liam Hemsworth

Sul web hanno cominciato a circolare diversi video deepfake e dei concept art che hanno mostrato Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Specialmente sul famoso forum Reddit si è creata un’accesa discussione, con la maggior parte dei fan che ha ammesso di non essere convinta dalla scelta di Netflix. Alcuni hanno provato a proporre delle alternative, come Luke Evans e Mads Mikkelsen, ma chiaramente difficilmente potranno smuovere qualcosa.

Stesso discorso per la petizione lanciata per convincere Cavill a tornare al ruolo, anche perché ormai la frattura si è verificata e difficilmente sarà risanabile. L’attore ha dato il suo benestare a Liam Hemsworth, ma evidentemente ciò non è bastato a convincere i fan. Dovrà fare del suo meglio Netflix per convincere i fan della bontà della propria scelta, sicuramente in tal senso sarà interessante vedere le prime immagini del nuovo Geralt di Rivia, così da capire le reazioni dei fan. Nel frattempo, ecco uno dei concept art sviluppati dagli utenti sul web:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 8 3 P I X E L S T U D I O S (@83pixelstudios)

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.