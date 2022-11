CoD Warzone 2: nuova ondata di dettagli ufficiali su mappe, DMZ e molto altro

CoD Warzone 2 è il protagonista di una vera ondata di annunci rilasciati da Activision che ha parlato anche di mappe e modalità DMZ

Call of Duty: Warzone 2 è stato presentato ufficialmente all’inizio dell’anno e ora, a circa una settimana dal lancio, Activision ha rivelato ulteriori dettagli sul prossimo sparatutto royale free-to-play, come recentemente riportato, ebbene sì: finalmente sono emersi nuovi dettagli sulle mappe e sulla modalità DMZ.

La nuova mappa Al Mazrah sarà caratterizzata da 18 punti di interesse unici, che copriranno anche diverse sottosezioni di mappe della componente multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2, tra cui Al Bagra Fortress, Embassy, Zarqwa Hydroelectric, Taraq, Sariff Bay e Sa’id. Un ampio approfondimento su Al Mazrah sarà condiviso nei prossimi giorni. Anche il Gulag di Warzone 2.0 apporterà alcune intriganti novità alla formula. Si tratterà di un ambiente 2v2 in cui le coppie saranno generate casualmente, con ogni giocatore che avrà un armamentario predefinito (una pistola o un fucile a pompa, una granata letale e una granata tattica).

le coppie possono collaborare per eliminare la squadra avversaria, anche se nel bel mezzo dei match verrà introdotto un personaggio controllato dall’IA, chiamato Jailer (letteralmente “Carceriere”). Se entrambe le squadre collaborano per abbattere il Carceriere, tutti e quattro i giocatori vengono respawnati nella mappa. Nell’altro caso, se dopo un breve periodo di tempo né la squadra né il carceriere sono stati eliminati, tutti e quattro i giocatori perdono. Il nocciolo strategico del gameplay è quindi: entrambe le coppie aspettano l’arrivo del Carceriere per abbatterlo, oppure esse decidono di non perdere tempo e di provare ad abbattere prima l’altra squadra?

CoD Warzone 2: le dichiarazioni ufficiali di Activision sulla modalità DMZ e sulle nuove mappe

Anche altre aree delle partite saranno caratterizzate da avversari controllati dall’IA, come le Roccaforti, che si trovano in diverse zone della mappa. Le squadre che completano le Roccaforti otterranno i loro armamentari personalizzati, ma la prima che riesce a conquistarne una otterrà anche una chiave per un Black Site. Questi ultimi saranno popolati anche da avversari IA e garantiranno ai giocatori una grande sfida.

Sono state confermate anche altre nuove caratteristiche, come la chat vocale di prossimità, la possibilità di interrogare i nemici abbattuti controllati dai giocatori per ottenere informazioni sulla loro posizione, la possibilità di unirsi agli Operatori nemici per formare una squadra più numerosa in alcune modalità e playlist basate sulle squadre, la possibilità di creare fino a tre safe zone all’interno del cerchio che crolla anziché una sola, due nuovi veicoli sotto forma di un elicottero pesante, un pickup Hummer EV e altro ancora.

Warzone 2.0 includerà anche il combattimento acquatico, non solo sotto forma di veicoli “marini”, ma anche mentre si nuota. In quest’ultimo caso sarà possibile utilizzare armi da fianco, armi da mischia, coltelli da lancio ed equipaggiamento tattico e letale. Activision ha confermato inoltre che i set personalizzati equipaggiati di armi faranno ancora parte del gioco, mentre verrà introdotto un nuovo sistema di zaini per le modalità battle royale e DMZ.

A questo proposito, sono stati rivelati anche nuovi dettagli sulla nuova modalità basata sull’estrazione. Activision descrive la nuova DMZ come “una modalità di estrazione open-world, incentrata sulla narrativa, in cui le squadre di Operatori hanno la possibilità di completare missioni basate sulle fazioni, affrontare obiettivi secondari aggiuntivi, scontrarsi con Operatori nemici o combattenti IA e cercare oggetti preziosi, il tutto lottando per sopravvivere”. Nel frattempo, è stato confermato che Warzone 2.0 conterrà anche playlist in terza persona. L’opzione in terza persona è stata introdotta nel multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2. “Questo cambiamento di prospettiva potrebbe cambiare completamente il gioco, consentendo tattiche di visibilità diverse e una differente esperienza di gioco ricca di azione” ha riferito Activision.

Il publisher ha anche svelato i dettagli della Stagione 1 di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, ha rivelato un nuovo sistema di Battle Pass per i due titoli suddetti e ha confermato che, dopo una breve pausa, l’originale Warzone sarà rilanciato come Call of Duty: Warzone Caldera. Call of Duty: Warzone 2.0 verrà rilasciato il 16 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di queste novità sulle mappe e sulla modalità DMZ di CoD Warzone 2? Scrivetecelo qui in basso, nella sezione commenti.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.