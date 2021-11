Blackview: Tab 11, Mini Tab 6 e Tab 6 Kids in arrivo a novembre

Blackview ha in programma di aggiungere tre nuovi membri al suo portafoglio di tablet a novembre: Bigger Tab 11, Mini Tab 6 e Tab 6 Kids

Blackview ha iniziato come marchio di telefoni rugged nove anni fa e ora ha già prodotto, oltre ai telefoni, un vasto assortimento di altri prodotti smart, come laptop, auricolari, smartwatch e tablet. L’azienda ha fatto bene finora, come possiamo vedere da come Tab 9 e Tab 10 lanciati non molto tempo fa abbiano raccolto abbondanti elogi soprattutto nel mercato europeo. Ma Blackview non si ferma qui; secondo l’amministratore delegato della società, è previsto il lancio di altri tre tablet economici chiamati 4G Tab 11, 4 G Tab 6 e Tab 6 Kids a novembre. Ed ecco alcuni leak sui tre prodotti.

Blackview Tab 11

Secondo il Blackview, il Tab 11 è posizionato come un nuovo tablet top di gamma e dovrebbe essere completamente diverso dal suo predecessore sia all’interno che all’esterno. Per quanto riguarda l’hardware, Blackview sembra fare uno sforzo per aggiornare lo schermo del suo tablet e quindi Tab 11 potrebbe sfoggiare uno schermo 2K da 10,36 pollici. Inoltre, Tab 11 sarà testimone dei progressi tecnologici che Blackview ha compiuto nella batteria, poiché ha ridotto la capacità della batteria del tablet a 6580 mAh, offrendo comunque la stessa autonomia del Tab 10, che è supportato da una batteria da 7480 mAh.

Inoltre, rispetto ai suoi predecessori, Tab 11 raddoppierà la sua memoria con un enorme banco da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a causa delle crescenti esigenze di una memoria più grande. Ovviamente, un tablet così eccellente è completato da un processore, finora il migliore utilizzato da Blackview, Unisoc T618 che potrebbe persino superare Qualcomm 660 e MediaTek P70.

Per quanto riguarda il software, Tab 11 viene fornito con la certificazione Widevine L1, con la quale gli utenti sarebbero in grado di riprodurre in streaming serie TV a 1080p o più alta definizione, reality show e film Disney su app come Youtube, Netflix, Disney+ e altro per il comfort di visione cinematografica sul palme. Inoltre, Blackview aggiornerà il sistema di Tab 11 a Doke OS_P 2.0 basato su Android 11, offrendo numerose app Doke domestiche viste nei precedenti telefoni Blackview, ma c’è anche un nuovo arrivato: Note, che consente agli utenti di prendere appunti in formato audio o immagine. Doke OS_P 2.0 offre anche il supporto a split window per più attività più semplici.

Per fare innovazione nell’aspetto del tablet, Blackview offre Tab 11 in tre colori, di cui il Teal Green è il più attraente. Gli utenti vedranno anche cambiamenti sul contorno del tablet che presenta bordi dritti che rendono Tab 11 più simile a iPad Pro. Sebbene ci siano immagini su come apparirà il Tab 11, è comunque emozionante vedere la lavagna ad occhio nudo.

Blackview Tab 6 e Tab 6 Kids

Sulla base della strategia di differenziazione del prodotto e delle crescenti esigenze di un tablet portatile, Blackview lancerà due tablet 4G da 8 pollici chiamati Tab 6 e Tab 6 Kids per soddisfare la domanda di persone come i nuovi arrivati ​​sul posto di lavoro, studenti o bambini che hanno necessità di un tablet compatto che possa stare nelle loro piccole borsette, zaini o piccole mani. Ma a parte gli schermi più piccoli, cos’altro hanno?

Dalle fughe di notizie del settore si è appreso che sia Tab 6 che Tab 6 Kids condividono le stesse specifiche come un display da 8 pollici, una batteria da 5580 mAh, un processore T310 e Doke OS_P 2.0. Tuttavia ci sono ancora molte differenze tra i due.

Blackview afferma che Tab 6 è un’alternativa adatta ai telefoni cellulari in quanto, come quest’ultimo, consente agli utenti di effettuare chiamate ovunque con il doppio supporto 4G. La società afferma inoltre che il tablet è il miglior sostituto del Kindle. Perché, a differenza della maggior parte dei Kindle dotati di uno schermo da 6 pollici e 8 GB di spazio di archiviazione, Tab 6 ha un display da 8 pollici e 3 GB di RAM, 32 memoria interna e 128 spazio di archiviazione espandibile. Ma ciò che è simile è che anche Tab 6 supporta la modalità Ebook, offrendo lo stesso piacere di lettura di Kindle. Per gli amanti degli ebook e gli studenti, questa potrebbe essere una buona notizia in quanto possono archiviare e leggere migliaia di libri e cercare informazioni su Internet con uno schermo più grande e più spazio di archiviazione rispetto a Kindle.

In termini di aggiornamento software, Tab 6 verrà fornito con Note. L’app consente agli studenti di scrivere o registrare ciò che gli insegnanti hanno detto in classe o di scattare una foto di ciò che scrivono sulla lavagna. A differenza della scrittura di note su un taccuino, le note consentono agli studenti di mettere le loro diverse note in una pagina o spostarle senza doverle riscrivere; e le note in formato audio e immagine hanno sicuramente maggiori probabilità di far ricordare agli studenti la conoscenza appresa in classe,

Mentre Tab 6 Kids ha un posizionamento totalmente diverso. Sarà la prima incursione di Blackview nel tablet per bambini. Si dice che sia un compagno affidabile per proteggere i bambini. Tab 6 Kids, con 5580 e supporto per doppia scheda SIM, consente ai bambini di rimanere in contatto con i genitori sempre e ovunque. Inoltre, la navigazione 4 in 1, inclusi GPS, BDS, Glonass e Galileo, aiuta i bambini a ritrovare la strada di casa ovunque si trovino. Con l’aiuto di due eleganti altoparlanti BOX che trasmettono il suono in modo chiaro, i bambini non hanno bisogno di indossare le cuffie durante l’utilizzo del tablet in modo che possano evitare danni all’udito.

Come tablet destinato ai bambini, Tab 6 Kids arriva con un’app esclusiva chiamata iKids. Oltre a varie app per bambini educative e divertenti, iKids fornisce anche il controllo dei genitori su ciò che i bambini faranno e quanto tempo trascorreranno sul tablet. Ma non è tutto, Tab 6 Kids include anche funzionalità come temi per bambini, modalità di lettura, supporto per la visualizzazione divisa e altro ancora.

Per quanto riguarda gli accessori, Tab 6 Kids sarà abbinato a una custodia anti-caduta in EVA, che probabilmente può aiutare a evitare rotture, indipendentemente da come i bambini lascino cadere accidentalmente il tablet. La custodia ha due varianti di colore che sono Donut Blue e Pudding Pink, mentre Tab 6 verrà fornito solo con una custodia standard.

I colori della serie Tab 6 hanno nomi di cibi carini. Ad esempio, Tab 6 è disponibile in tre colori, che sono Truffle Grey, Macaron Blue e Peach Gold, mentre la versione Kids ha solo Truffle Grey.

Disponibilità

Infine, è probabile che Tab 11 diventi ufficiale l’11 novembre, quando Blackview offrirà sconti promozionali, mentre il Tab 6 il 15 novembre 2021. Ciò che non è ancora noto sono i prezzi, ma dal momento che l’azienda si è sempre attenuta a tablet economici, è probabile che che Tab 11 e Tab 6 saranno piuttosto convenienti e competitivi.